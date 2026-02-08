Яка норма витрат на оренду зі зарплати та як в Україні з цим?

За даними ЛУН, середня ціна оренди однокімнатної квартири в Україні наразі суттєво варіюється залежно від регіону – від кількох тисяч до понад 17 тисяч гривень у великих містах.

За загальними оцінками експертів, яких цитує Інтерфакс, нормою доступної оренди вважаються витрати до 30% від місячного доходу, але в Україні часто цей показник значно перевищують у великих містах. Саме тому при середній зарплаті у приблизно 15 – 20 тисяч гривень у місяць, яку отримує частина українців, у дорогих містах оренда навіть одного місяця може з'їдати майже весь дохід.

Але є й інша сторона ринку: у менших містах та регіонах із нижчими ставками оренди однокімнатну квартиру можна зняти значно дешевше – за 4 – 6 тисяч гривень. Такі пропозиції є в містах східних та південних регіонів, де середня орендна плата значно нижча за середню заробітну плату.

Де на оренду витрачають найменшу частину зарплати?

Найменше на оренду однокімнатних квартир витрачають жителі таких міст:

Суми – 30%;

Миколаїв та Запоріжжя – 27%;

Харків – 21%.

Тобто жителям Харкова місячної зарплати буде достатньо, аби оплатити оренду квартири на 5 місяців.

Натомість найбільше доводиться викладати за однокімнатні помешкання жителям Ужгорода (79% зарплати), Львова (65%) та Івано-Франківська (62%).

На оренду дво- та трикімнатного житла відповідно йдуть ще більші частини зарплат.

Як за рік змінилися ціни на оренду житла в Києві?

За рік у більшості районів Києва зросла пропозиція довгострокової оренди однокімнатних квартир, тоді як попит здебільшого знизився або не змінився. Медіанні ціни на оренду у більшості районів підвищилися, а найдорожчою для орендарів лишається центральна частина столиці.

У Дарницькому районі оренда однокімнатної квартири коштує близько 15 тисяч гривень, а попит тут впав майже на 20%. Найдешевше житло для оренди традиційно у Деснянському районі – 9 тисяч гривень, хоча ціни тут також зросли. У центрі на Печерську медіанна вартість оренди піднялася до приблизно 42 тисяч гривень на місяць.