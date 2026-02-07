Яка ситуація в Голосіївському і Солом'янському районах?

Аналітики OLX Нерухомість проаналізували, як за рік змінилися ціни та інтерес орендарів до довгострокової оренди однокімнатних квартир у районах Києва.

У Голосіївському районі медіанна ціна оренди однокімнатної квартири становить 19,5 тисячі гривень, що на 15% більше, ніж рік тому. Кількість оголошень за рік (якщо порівнювати грудень 2025 і 2024 років) зросла на 44% – до 1 293. Водночас попит залишився майже незмінним і збільшився лише на 2%.

У Солом'янському районі пропозиція зросла ще активніше – на 45%, до 947 оголошень. Попри це, медіанна вартість оренди не змінилася і становить 15 тисяч гривень. Інтерес орендарів дещо знизився: кількість відгуків скоротилася на 10%.

Що відбувається на Лівому березі?

У Дарницькому районі кількість оголошень про довгострокову оренду однокімнатних квартир за рік зросла на 29%. Медіанна ціна оренди підвищилася на 7% і становить 15 тисяч гривень. Водночас попит зменшився майже на 20%.

У Дніпровському районі зростання цін було помірним – лише 4% за рік, до 20,5 тисячі гривень. Кількість оголошень збільшилася на чверть і перевищила 1 тисячу, однак попит знизився на 12%.

Найдешевше орендувати однокімнатну квартиру традиційно у Деснянському районі. Станом на грудень 2025 року медіанна вартість становить 9 тисяч гривень, що на 6% більше, ніж рік тому. Кількість пропозицій зросла на 21% – до 497, а кількість відгуків зменшилася майже на 20%.

Що з орендою житла в центрі Києва?

Центральні райони столиці залишаються найдорожчими для орендарів. На Печерську кількість оголошень за рік зросла на 21% – до 1 259. Медіанна вартість оренди підвищилася на 11% і наблизилася до 42 тисяч гривень. Водночас попит зріс: кількість відгуків збільшилася на 13%.

У Шевченківському районі пропозиція зросла на 30% і сягнула майже 1 300 оголошень. Медіанна ціна оренди залишилася стабільною – 22 тисяч гривень. Попит водночас дещо знизився – на 2%.

Яка ситуація в Подільському, Святошинському та Оболонському районах?

У Подільському районі зафіксовано одне з найбільших зростань пропозиції – на 45% за рік, до 925 оголошень. Медіанна вартість оренди зросла на 13% і становить 18 тисяч гривень. Попит залишився майже незмінним, збільшившись лише на 1%.

Подібна ситуація й у Святошинському районі: кількість оголошень зросла на 46% – до 822, тоді як медіанна ціна оренди залишилася на рівні 12 тисяч гривень. Попит також не зазнав суттєвих змін.

Найбільше зростання інтересу орендарів зафіксували в Оболонському районі. Кількість оголошень збільшилася на 37% і становить 713. Медіанна вартість оренди зросла лише на 4% – до 14 тисяч гривень. Водночас кількість відгуків підскочила на 30%, а на одне оголошення в середньому припадає понад 18 відгуків – найбільше серед усіх районів Києва.

До слова, відповідно до даних порталу ЛУН станом на початок лютого 2026 року вартість оренди житла в столиці показує тенденцію до зниження. За останні пів року ціни на однокімнатні квартири знизилися на 6% у гривні та становлять 17 тисяч гривень. Щодо двокімнатних і трикімнатних, то вони трохи подорожчали. Винаймати таке житло коштує 26 та 43 тисячі гривень у місяць відповідно.

Які ціни на квартири в Києві?

Ціни на квартири в новобудовах Києва у 2026 році знизилися в окремих районах на 2 – 18% на тлі проблем з інфраструктурою та безпекової ситуації.

Середня вартість квадратного метра в столиці становить приблизно 55,7 тисячі гривень, однак показники суттєво різняться залежно від району. Найдешевше житло за ціною квадрата пропонують у Деснянському районі, тоді як найдорожчим залишається Печерськ. Різниця між мінімальними та максимальними цінами в Києві може сягати майже 44 тисячі гривень за квадратний метр.