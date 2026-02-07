Какая ситуация в Голосеевском и Соломенском районах?

Аналитики OLX Недвижимость проанализировали, как за год изменились цены и интерес арендаторов к долгосрочной аренде однокомнатных квартир в районах Киева.

В Голосеевском районе медианная цена аренды однокомнатной квартиры составляет 19,5 тысячи гривен, что на 15% больше, чем год назад. Количество объявлений за год (если сравнивать декабрь 2025 и 2024 годов) выросло на 44% – до 1 293. В то же время спрос остался почти неизменным и увеличился лишь на 2%.

В Соломенском районе предложение выросло еще активнее – на 45%, до 947 объявлений. Несмотря на это, медианная стоимость аренды не изменилась и составляет 15 тысяч гривен. Интерес арендаторов несколько снизился: количество откликов сократилось на 10%.

Что происходит на Левом берегу?

В Дарницком районе количество объявлений о долгосрочной аренде однокомнатных квартир за год выросло на 29%. Медианная цена аренды повысилась на 7% и составляет 15 тысяч гривен. В то же время спрос уменьшился почти на 20%.

В Днепровском районе рост цен был умеренным – всего 4% за год, до 20,5 тысячи гривен. Количество объявлений увеличилось на четверть и превысило 1 тысячу, однако спрос снизился на 12%.

Дешевле всего арендовать однокомнатную квартиру традиционно в Деснянском районе. По состоянию на декабрь 2025 года медианная стоимость составляет 9 тысяч гривен, что на 6% больше, чем год назад. Количество предложений выросло на 21% – до 497, а количество отзывов уменьшилось почти на 20%.

Что с арендой жилья в центре Киева?

Центральные районы столицы остаются самыми дорогими для арендаторов. На Печерске количество объявлений за год выросло на 21% – до 1 259. Медианная стоимость аренды повысилась на 11% и приблизилась к 42 тысячам гривен. В то же время спрос вырос: количество откликов увеличилось на 13%.

В Шевченковском районе предложение выросло на 30% и достигло почти 1 300 объявлений. Медианная цена аренды осталась стабильной – 22 тысяч гривен. Спрос в то же время несколько снизился – на 2%.

Какова ситуация в Подольском, Святошинском и Оболонском районах?

В Подольском районе зафиксирован один из крупнейших рост предложения – на 45% за год, до 925 объявлений. Медианная стоимость аренды выросла на 13% и составляет 18 тысяч гривен. Спрос остался почти неизменным, увеличившись лишь на 1%.

Подобная ситуация и в Святошинском районе: количество объявлений выросло на 46% – до 822, тогда как медианная цена аренды осталась на уровне 12 тысяч гривен. Спрос также не претерпел существенных изменений.

Наибольший рост интереса арендаторов зафиксировали в Оболонском районе. Количество объявлений увеличилось на 37% и составляет 713. Медианная стоимость аренды выросла всего на 4% – до 14 тысяч гривен. В то же время количество отзывов подскочило на 30%, а на одно объявление в среднем приходится более 18 отзывов – больше всего среди всех районов Киева.

К слову, в соответствии с данными портала ЛУН по состоянию на начало февраля 2026 года стоимость аренды жилья в столице показывает тенденцию к снижению. За последние полгода цены на однокомнатные квартиры снизились на 6% в гривне и составляют 17 тысяч гривен. По двухкомнатных и трехкомнатных, то они немного подорожали. Снимать такое жилье стоит 26 и 43 тысячи гривен в месяц соответственно.

Какие цены на квартиры в Киеве?

Цены на квартиры в новостройках Киева в 2026 году снизились в отдельных районах на 2 – 18% на фоне проблем с инфраструктурой и ситуации с безопасностью.

Средняя стоимость квадратного метра в столице составляет примерно 55,7 тысячи гривен, однако показатели существенно различаются в зависимости от района. Самое дешевое жилье по цене квадрата предлагают в Деснянском районе, тогда как самым дорогим остается Печерск. Разница между минимальными и максимальными ценами в Киеве может достигать почти 44 тысячи гривен за квадратный метр.