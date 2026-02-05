Где расположена квартира?

Помещение расположено в Киев, в Подольском районе, недалеко от популярного ТРЦ Retroville, отмечается в объявлении ЛУН.

Район имеет развитую инфраструктуру, в пешей доступности есть супермаркеты, аптеки, кафе, заведения быстрого питания и остановки общественного транспорта.

Близость большого торгового центра для многих арендаторов является преимуществом, но учитывая ситуацию с безопасностью это может наоборот стать проблемой. Общая площадь составляет 28 квадратных метров, что типично для малогабаритного жилья.

Квартира расположена на шестом этаже девятиэтажного панельного дома, что повлияло на цену. Панельки быстрее промерзают во время отключения света, отмечает эксперт по энергетическим вопросам Геннадий Рябцев.

Квартира за 6 500 гривен в месяц / Фото ЛУН

В доме нет централизованной горячей воды, поэтому цена намного ниже средней. Отопление работает, электроэнергию могут выключать по графикам, как и в других районах города.

Как выглядит внутри?

Жилое состояние квартиры простое и без современного ремонта. Основная комната имеет площадь около 12 квадратных метров. Здесь размещены диван книжка и старый шкаф. Стены оклеены светлыми обоями, пол обычный, без обновленного покрытия. Из комнаты есть выход на застекленный балкон, окна старые, поэтому в квартире может быть очень холодно без отопления.

Как выглядит квартира изнутри / Фото ЛУН

Кухня небольшая, примерно 5,5 квадратных метров. Она оборудована базовыми кухонными шкафами, столом, стиральной машиной и холодильником. Пространства для полноценной обеденной зоны почти нет.

Санузел совмещенный, компактный, со стандартной сантехникой. Владелец сразу отмечает, что бойлера в квартире нет и устанавливать его не планируют, поэтому вопрос горячей воды будущему арендатору придется решать самостоятельно.

Какие цены на аренду жилья в Украине?