Когда квартира, купленная в браке, входит в состав наследства?

Если жилье куплено в браке, после смерти одного из супругов в состав наследства входит не вся квартира, а только доля умершего, объясняют на портале Юристи.UA.

Если квартира была приобретена во время брака и в самом договоре прямо указано, что она приобретается в общую совместную собственность супругов, то сама по себе регистрация права только за вами не делает ее исключительно Вашей личной собственностью,

– объясняет адвокат Юрий Айвазян.

Унаследовать эту долю могут наследники первой очереди – муж или жена, дети и родители умершего. Если завещания нет, имущество делят между ними в равных долях.

Что делать, если квартиру не внесли в наследственное дело?

Часто проблемы возникают из-за шестимесячного срока для принятия наследства. Если человек не подал документы на квартиру сразу, это не означает автоматическую потерю права на имущество.

Юристы отмечают, что после открытия наследственного дела все имущество, которое принадлежало умершему на день смерти, автоматически входит в состав наследства. Поэтому отдельно открывать новое дело из-за квартиры не нужно.

В такой ситуации стоит обратиться к нотариусу и предоставить документы на недвижимость. После этого специалист включит долю квартиры в наследственную массу, оформит право собственности второго из супругов на его половину жилья и определит доли наследников.

Если между родственниками возникает спор относительно квартиры, вопрос приходится решать через суд. Чаще всего это случается тогда, когда одна из сторон пытается доказать, что жилье было личной, а не общей собственностью супругов.

Также трудности могут возникнуть, если наследники не имеют всех документов на квартиру или не знают, когда именно и за какие средства приобрели жилье. В таких случаях нотариус может попросить дополнительные подтверждения или посоветовать обратиться в суд.

Какое жилье не считается общей собственностью супругов?

Не вся недвижимость автоматически принадлежит обоим супругам. Закон предусматривает несколько случаев, когда квартира или дом остаются личной частной собственностью одного из них, даже если его купили в браке

К такому жилью относится:

наследство;

жилье, подаренное одному из супругов по договору дарения;

квартира, куплена за личные средства, если это подтверждают документы;

жилье, приватизированное одним из супругов.

У Министерстве юстиции объясняют, что во время споров суд учитывает, когда именно приобрели недвижимость, за какие средства ее покупали и было ли письменное согласие второго супруга.

В то же время особое внимание обращают на жилье, приобретенное за личные деньги одного из супругов. Например, если человек продал собственную квартиру, которую имел еще до брака, а потом за эти средства купил другую недвижимость, такое имущество тоже могут признать личной собственностью.

Однако в такой ситуации нужно иметь документы, подтверждающие происхождение денег. Это могут быть договоры купли-продажи, банковские выписки или другие финансовые документы.

Почему подаренная квартира не делится при разводе?

Подаренная одним из супругов квартира считается личной собственностью и не делится при разводе, если право собственности зарегистрировано на получателя.

Отмена договора дарения возможна только в случаях принуждения, обмана или недееспособности, а совместные вложения могут быть учтены только при условии предоставления соответствующих доказательств в суде.