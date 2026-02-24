Почему подаренная квартира не делится?

Украинское законодательство четко разграничивает общее имущество супругов и личную частную собственность, отмечается в Семейном кодексе.

Смотрите также Самовольное строительство в 2026 году: как узаконить дом и не получить отказ

К общему относится то, что приобретено во время брака за общие средства. В то же время имущество, полученное по договору дарения, автоматически переходит в статус личного.

Юристы объясняют, что сам факт брака не делает подаренную квартиру общей. Если муж добровольно заключил договор дарения и право собственности зарегистрировано на жену, он теряет имущественные права на этот объект.

Можно ли оспорить дарение?

В стандартной ситуации требовать раздела такой квартиры при разводе невозможно, объясняет юрист Сергей Богун. Суд не признает аргумент о "совместном проживании" достаточным основанием для изменения статуса имущества.

Отмена договора дарения возможна только в исключительных случаях, если будет доказано:

принуждение к подписанию договора;

обман или введение в заблуждение;

недееспособность дарителя на момент заключения сделки.

Такие обстоятельства необходимо подтвердить доказательствами в суде. Само по себе расторжение брака не влияет на действие договора дарения.

Когда суд может учесть совместные вложения?

Отдельная ситуация возникает, если после дарения супруги вложили значительные общие средства в жилье. Речь идет о капитальном ремонте, реконструкции или перепланировке, что существенно повысило рыночную стоимость квартиры.

В таком случае сторона, которая претендует на компенсацию, должна предоставить:

финансовые документы и чеки;

подтверждение источника средств;

экспертную оценку роста стоимости имущества.

Но на практике это очень трудно и судебный процесс длится годами. Суд оценивает не сам факт ремонта, а масштаб улучшений и их влияние на цену объекта.

Возможно ли мирное урегулирование?

Супруги могут самостоятельно урегулировать вопрос раздела имущества через нотариально удостоверенный договор. Это касается и случаев, когда одна из сторон добровольно соглашается передать часть прав на подаренную квартиру.

Если договоренности нет, спор рассматривается в суде с учетом договора дарения, регистрации права собственности и доказательств сторон относительно возможных вложений в имущество.

Кому принадлежит квартира после расторжения брака?