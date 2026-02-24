Чому подарована квартира не ділиться?

Українське законодавство чітко розмежовує спільне майно подружжя та особисту приватну власність, зазначається у Сімейному кодексі.

До спільного належить те, що придбане під час шлюбу за спільні кошти. Водночас майно, отримане за договором дарування, автоматично переходить у статус особистого.

Юристи пояснюють, що сам факт шлюбу не робить подаровану квартиру спільною. Якщо чоловік добровільно уклав договір дарування і право власності зареєстроване на дружину, він втрачає майнові права на цей об'єкт.

Чи можна оскаржити дарування?

У стандартній ситуації вимагати поділу такої квартири під час розлучення неможливо, пояснює юрист Сергій Богун. Суд не визнає аргумент про "спільне проживання" достатньою підставою для зміни статусу майна.

Скасування договору дарування можливе лише у виняткових випадках, якщо буде доведено:

примус до підписання договору;

обман або введення в оману;

недієздатність дарувальника на момент укладення угоди.

Такі обставини необхідно підтвердити доказами в суді. Саме по собі розірвання шлюбу не впливає на чинність договору дарування.

Коли суд може врахувати спільні вкладення?

Окрема ситуація виникає, якщо після дарування подружжя вклало значні спільні кошти в житло. Йдеться про капітальний ремонт, реконструкцію або перепланування, що суттєво підвищило ринкову вартість квартири.

У такому разі сторона, яка претендує на компенсацію, має надати:

фінансові документи та чеки;

підтвердження джерела коштів;

експертну оцінку зростання вартості майна.

Але на практиці це дуже важко і судовий процес триває роками. Суд оцінює не сам факт ремонту, а масштаб поліпшень і їхній вплив на ціну об'єкта.

Чи можливе мирне врегулювання?

Подружжя може самостійно врегулювати питання розподілу майна через нотаріально посвідчений договір. Це стосується і випадків, коли одна зі сторін добровільно погоджується передати частину прав на подаровану квартиру.

Якщо домовленості немає, спір розглядається в суді з урахуванням договору дарування, реєстрації права власності та доказів сторін щодо можливих вкладень у майно.

Кому належить квартира після розірвання шлюбу?