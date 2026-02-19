Як узаконити самочинне будівництво в Україні?

Процедура починається з перевірки документів на земельну ділянку. Власник повинен мати підтверджене право на землю та кадастровий номер, оскільки без цього реєстрація будинку неможлива, пише UniDoc.

Далі необхідно провести технічну інвентаризацію та виготовити технічний паспорт на об'єкт. Якщо будинок підпадає під спрощену процедуру, достатньо подати декларацію про готовність об'єкта до експлуатації та зареєструвати її.

У випадках, коли спрощений механізм не застосовується, потрібно отримати будівельний паспорт або містобудівні умови та обмеження, подати повідомлення про початок будівельних робіт через ЦНАП або Дію та після завершення оформити декларацію про готовність до експлуатації.

Які документи потрібні для оформлення права власності на будинок?

Для реєстрації права власності необхідні:

документи на землю;

технічний паспорт;

підтвердження введення об'єкта в експлуатацію.

Саме реєстрація в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно надає будинку повноцінний правовий статус, зазначають на Урядовому порталі.

Без зареєстрованої декларації або іншого документа про введення в експлуатацію підключення до інженерних мереж, зокрема електро- чи газопостачання, може бути складнішим для власника.

Які ризики, якщо не узаконити будинок?

Будинок без державної реєстрації права власності не може бути предметом купівлі-продажу, дарування чи спадкування. Нотаріус відмовить у посвідченні угод щодо такого об'єкта.

Важливо! Проблеми можуть виникнути й під час подання документів. Якщо будівля зведена з порушенням меж земельної ділянки, у межах червоних ліній або без дотримання санітарних чи протипожежних норм, можлива відмова в реєстрації права власності.

Чи можна втратити житло через помилки в документах?