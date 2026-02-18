Що означає будинок без зареєстрованого права власності?
Якщо людина має старі документи, але право власності не внесене до державного реєстру, житло не відображається в електронній системі. А отже, власник не може повноцінно розпоряджатися майном, зазначають на Урядовому порталі.
Без державної реєстрації неможливо:
- офіційно продати, подарувати чи передати будинок у спадок;
- використати його як заставу для отримання кредиту;
- отримати компенсацію за пошкодження або знищення житла у разі бойових дій чи надзвичайних ситуацій;
- повноцінно захистити свої права у суді без витягу з реєстру.
Окрема проблема виникає саме у випадку втрати або пошкодження майна. Якщо запису в реєстрі немає, підтвердити право власності значно складніше.
Чи можна втратити житло через помилки в документах?
Ризики виникають не лише тоді, коли житло взагалі не зареєстроване. Проблеми можливі й у разі помилок у записах або неправильного оформлення права власності. Якщо під час судового розгляду буде встановлено недійсність угоди чи невідповідність документів, право власності можуть скасувати.
Ще складніша ситуація з самочинним будівництвом. Якщо об'єкт зведений без належних дозволів і не введений в експлуатацію, він не набуває статусу законної нерухомості.
Як перевірити й захистити своє право власності?
Насамперед варто перевірити, чи внесений будинок до Державного реєстру речових прав. Це можна зробити через нотаріуса, у центрі надання адміністративних послуг або онлайн, повідомляє Дія.
Якщо житло не зареєстроване, необхідно зібрати документи, які підтверджують право власності, та подати їх для державної реєстрації. У разі виявлення помилок у записах їх потрібно виправити офіційно.
Який ще документ потрібен власникам будинку?
Окрім державної реєстрації права власності, власникам будинку необхідний технічний паспорт. У ньому фіксуються площа, планування, рік зведення та конструктивні характеристики об'єкта.
Цей документ не підтверджує право власності, але є обов'язковим для оформлення угод, введення будинку в експлуатацію, узаконення змін та внесення даних до електронної системи у сфері будівництва.