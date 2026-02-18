Що означає будинок без зареєстрованого права власності?

Якщо людина має старі документи, але право власності не внесене до державного реєстру, житло не відображається в електронній системі. А отже, власник не може повноцінно розпоряджатися майном, зазначають на Урядовому порталі.

Без державної реєстрації неможливо:

офіційно продати, подарувати чи передати будинок у спадок;

використати його як заставу для отримання кредиту;

отримати компенсацію за пошкодження або знищення житла у разі бойових дій чи надзвичайних ситуацій;

повноцінно захистити свої права у суді без витягу з реєстру.

Окрема проблема виникає саме у випадку втрати або пошкодження майна. Якщо запису в реєстрі немає, підтвердити право власності значно складніше.

Чи можна втратити житло через помилки в документах?

Ризики виникають не лише тоді, коли житло взагалі не зареєстроване. Проблеми можливі й у разі помилок у записах або неправильного оформлення права власності. Якщо під час судового розгляду буде встановлено недійсність угоди чи невідповідність документів, право власності можуть скасувати.

Ще складніша ситуація з самочинним будівництвом. Якщо об'єкт зведений без належних дозволів і не введений в експлуатацію, він не набуває статусу законної нерухомості.

Як перевірити й захистити своє право власності?

Насамперед варто перевірити, чи внесений будинок до Державного реєстру речових прав. Це можна зробити через нотаріуса, у центрі надання адміністративних послуг або онлайн, повідомляє Дія.

Якщо житло не зареєстроване, необхідно зібрати документи, які підтверджують право власності, та подати їх для державної реєстрації. У разі виявлення помилок у записах їх потрібно виправити офіційно.

Який ще документ потрібен власникам будинку?