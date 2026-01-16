У яких випадках суд може позбавити права власності?

Найпоширенішою підставою для скасування права власності залишається визнання договору купівлі продажу недійсним, пише 24 Канал з посиланням Цивільний кодекс.

Якщо угоду уклали з порушенням законодавства, без необхідних дозволів або з підробленими документами, суд має право анулювати її наслідки. Це означає, що право власності нового власника також може бути припинене.

Окремі проблеми виникають із давніми угодами, укладеними десятки років тому. Якщо суд встановив, що на момент укладення договору були порушення, ланцюг подальших перепродажів може бути переглянутий. У таких випадках навіть добросовісні покупці ризикують втратити майно.

Чи можуть вилучити нерухомість під час воєнного стану?

Воєнний стан розширює повноваження держави щодо примусового відчуження майна. Військове командування може вилучати об'єкти нерухомості для потреб оборони, розміщення військових чи будівництва стратегічних об'єктів. У законодавстві передбачає компенсацію власникам, проте процес відбувається в прискореному порядку.

Оскаржити таке рішення до фактичного вилучення практично неможливо. Власники можуть звернутися до суду лише після того, як майно вже перейшло у користування держави.

Як борги впливають на право власності?

Наявність значної заборгованості може стати підставою для примусового відчуження нерухомості. Виконавча служба має право накласти арешт на майно боржника та продати його через електронні торги. Кошти від продажу спрямовують на погашення боргів перед кредиторами.

Зверніть увагу! Навіть якщо це єдине житло людини, у певних випадках воно все одно може бути реалізоване. Особливо це стосується боргів за кредитами, іпотекою або податкових зобов'язань, розмір яких перевищує 20 мінімальних заробітних плат, тобто понад 180 тисяч гривень.

Які помилки в реєстрації призводять до втрати майна?

Технічні або процедурні порушення під час реєстрації права власності також можуть мати серйозні наслідки. Якщо реєстратор припуститися помилки або вніс неправдиві дані до Державного реєстру речових прав, запис можуть скасувати. У результаті власник формально втрачає підтвердження своїх прав.

Окремою проблемою є самочинне будівництво. Якщо будинок або прибудову звели без необхідних дозволів, суд може визнати, що право власності на такий об'єкт не виникло. У найгіршому випадку споруду можуть зобов'язати знести.

Що таке Державний реєстр речових прав і навіщо він потрібен?