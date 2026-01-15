Що змінилося з 1 січня для покупців?

Для покупців і продавців житла безпосередніх нових вимог немає, повідомляє 24 Канал з посиланням на Міністерство юстиції.

Дивіться також Уряд скасував радянський Житловий кодекс: що змінить новий закон

Учасники угод не повинні подавати окремі повідомлення до податкової служби про купівлю чи продаж нерухомості. Вся інформація про операції автоматично передається нотаріусами та реєстраторами.

Покупці можуть зіткнутися з формальним збором документів про походження коштів при угодах на суму від 400 тисяч гривень, але це вже стандартна практика для великих операцій.

Як змінився порядок звітності нотаріусів?

З 2026 року нотаріуси зобов'язані подавати до податкових органів інформацію про всі посвідчені угоди з нерухомістю. Державні нотаріуси надають дані щомісяця, а приватні звітують щоквартально з деталізацією за кожен місяць, зазначають у Нотаріальній палаті України.

Зверніть увагу! Звітність включає дані про продавця, покупця, вид угоди та її вартість. Це допомагає податковій автоматично відстежувати операції й правильність нарахування податків, зокрема податку з доходів фізичних осіб при продажу майна.

Чи потрібно приватним особам повідомляти податкову?

Приватні особи додаткових повідомлень до податкової подавати не повинні. Обов'язок інформувати податкові служби лежить на нотаріусах і державних реєстраторах.

Після посвідчення або реєстрації угоди інформація автоматично надходить до податкової служби, що спрощує купівлю та продаж нерухомості для громадян.

Чому варто перевірити дані в державному реєстрі?

Перевірка даних у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно є обов'язковим кроком перед угодою. Реєстр містить актуальні відомості про власника, адресу, площу та можливі обтяження на об'єкті.

Перевірка допомагає переконатися, що продавець має право розпоряджатися майном і що об'єкт не обтяжений арештами або іншими обмеженнями. У разі помилок їх можна виправити до угоди, щоб уникнути юридичних ризиків.

Чи втрачає власник право, якщо житла немає у реєстрі?

У Мін'юсті наголосили, що власник не втрачає право на житло через відсутність запису в реєстрі. Однак це створює ризики.

Наприклад, без внесення даних складно підтвердити свої права при продажу, спадкуванні або оскарженні дій третіх осіб. А також неможливо оформити державну допомогу чи отримати компенсацію за пошкодження житла.

Щоб забезпечити юридичну захищеність та можливість вільно розпоряджатися майном, у міністерстві рекомендують оформити та перевірити відповідні записи у державному реєстрі.

Кого все-таки будуть перевіряти у 2026 році?