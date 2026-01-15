Что изменилось с 1 января для покупателей?

Для покупателей и продавцов жилья непосредственных новых требований нет, сообщает 24 Канал со ссылкой на Министерство юстиции.

Участники сделок не должны подавать отдельные уведомления в налоговую службу о покупке или продаже недвижимости. Вся информация об операциях автоматически передается нотариусами и регистраторами.

Покупатели могут столкнуться с формальным сбором документов о происхождении средств при сделках на сумму от 400 тысяч гривен, но это уже стандартная практика для крупных операций.

Как изменился порядок отчетности нотариусов?

С 2026 года нотариусы обязаны подавать в налоговые органы информацию обо всех удостоверенных сделках с недвижимостью. Государственные нотариусы предоставляют данные ежемесячно, а частные отчитываются ежеквартально с детализацией за каждый месяц, отмечают в Нотариальной палате Украины.

Обратите внимание! Отчетность включает данные о продавце, покупателе, вид сделки и ее стоимость. Это помогает налоговой автоматически отслеживать операции и правильность начисления налогов, в частности налога с доходов физических лиц при продаже имущества.

Нужно ли частным лицам уведомлять налоговую?

Частные лица дополнительных уведомлений в налоговую подавать не должны. Обязанность информировать налоговые службы лежит на нотариусах и государственных регистраторах.

После удостоверения или регистрации сделки информация автоматически поступает в налоговую службу, что упрощает покупку и продажу недвижимости для граждан.

Почему стоит проверить данные в государственном реестре?

Проверка данных в Государственном реестре прав на недвижимое имущество на недвижимое имущество является обязательным шагом перед сделкой. Реестр содержит актуальные сведения о владельце, адрес, площадь и возможные обременения на объекте.

Проверка помогает убедиться, что продавец имеет право распоряжаться имуществом и что объект не обременен арестами или другими ограничениями. В случае ошибок их можно исправить до сделки, чтобы избежать юридических рисков.

Теряет ли владелец право, если жилья нет в реестре?

В Минюсте отметили, что владелец не теряет право на жилье из-за отсутствия записи в реестре. Однако это создает риски.

Например, без внесения данных сложно подтвердить свои права при продаже, наследовании или обжаловании действий третьих лиц. А также невозможно оформить государственную помощь или получить компенсацию за повреждение жилья.

Чтобы обеспечить юридическую защищенность и возможность свободно распоряжаться имуществом, в министерстве рекомендуют оформить и проверить соответствующие записи в государственном реестре.

Кого все-таки будут проверять в 2026 году?