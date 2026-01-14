Что предусматривает новый закон о жилищной политике?
Новый закон №12377 определяет правовые, экономические и организационные основы реализации государственной жилищной политики, пишет 24 Канал со ссылкой на Верховную Раду Украины.
Среди основных изменений:
- создание Единой информационно-аналитической жилищной системы, которая будет содержать данные обо всем жилом фонде, очереди на получение государственной поддержки, действующие жилищные программы и тарифы на жилищно-коммунальные услуги;
- внедрение финансово-кредитных инструментов для обеспечения граждан жильем, в частности льготных долгосрочных кредитов, механизмов финансового лизинга и аренды жилья с возможностью последующего выкупа;
- введение социального жилья для уязвимых категорий населения с арендной платой, размер которой будет определяться с учетом доходов домохозяйства;
- предоставление служебного жилья военнослужащим, работникам полиции и другим категориям, которые определяет правительство, исключительно на период выполнения служебных обязанностей без права приватизации;
- создание в территориальных общинах специальных фондов, средства которых будут направляться на финансирование программ жилищного строительства;
- закрепление права на получение компенсации за жилье, которое было уничтожено или повреждено в результате войны;
- внедрение механизмов комплексной реновации устаревшего жилищного фонда с целью его обновления и повышения качества проживания.
Почему отменяют старый Жилищный кодекс?
Обратите внимание! Принятый закон отменяет советский Жилищный кодекс, который действовал с 1983 года, а также закон о приватизации государственного жилищного фонда. До появления этого законопроекта приватизировать социальное жилье в Украине было невозможно.
По словам Елены Шуляк, новый закон меняет подход к урегулированию жилищных отношений, поскольку устаревший кодекс давно не соответствует современным реалиям. Закон имеет целью создать более гибкие условия для доступа к жилью, адаптированы к рыночной экономике.
Какие еще инструменты доступа к жилью предлагают украинцам?
Закон вводит понятие доступного жилья, которое можно будет приобрести на льготных условиях при участии государства. Предусмотрено использование ипотечных программ, жилищного лизинга и обновленных строительных кооперативов.
Важно! Отдельно рассмотрели вопрос социального жилья, которое будет предоставляться на условиях социальной аренды гражданам с низкими доходами и другим уязвимым категориям населения.
Как будет работать аренда жилья с правом выкупа?
Одной из ключевых новаций является механизм аренды жилья с последующим выкупом. Он предусматривает возможность для граждан, которые длительное время арендуют жилье, приобрести его в собственность. Право на выкуп можно будет реализовать после 10 лет аренды.
Средства, уплаченные за аренду, планируют направлять в специальный фонд, который будет использоваться для строительства нового социального жилья. Таким образом государство рассчитывает совместить интересы арендаторов и развитие жилищного фонда.