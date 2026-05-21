Как меняется стоимость жилья в Венгрии?

В апреле 2026 года рынок жилья в Венгрии заметно замедлился, пишет Hungarian Conservative.

По данным ingatlan.com, среднее месячное подорожание недвижимости составило 0,8%, хотя еще в марте цены выросли на 2%. Замедлился и годовой рост стоимости жилья – с 15,8% до 14,3%.

Больше всего охлаждения рынка заметили в Будапеште. Если в марте жилье в столице подорожало на 1,1%, то в апреле цены уже снизились на 0,1%. Годовой рост стоимости квартир и домов в городе также стал слабее – показатель опустился с 13,7% до 10,9%.

Одной из причин таких изменений стала программа Otthon Start, которая позволяет получить льготный кредит на покупку жилья. Для Будапешта установили предельную цену – квадратный метр не должен стоить дороже 1,5 миллиона форинтов. Поэтому владельцы квартир начали сдерживать цены, чтобы не потерять покупателей.

За пределами столицы ситуация совсем другая. Наибольший годовой рост цен в апреле зафиксировали в округе Пешт – примерно 18%. В Центральном Задунавье жилье подорожало на 15,5%, в Южном Альфельде – на 15,3%, а в Северном Альфельде – на 15,2%.

Главный экономический эксперт АН Ingatlan Ласло Балог предполагает, что вторая половина года может стать значительно активнее и динамичной для рынка жилья, чем первые шесть месяцев 2026 года.

Где в Будапеште самое дорогое и самое дешевое жилье?

Больше всего квартир на продажу сейчас предлагают в 13 районе Будапешта. Там средняя стоимость квадратного метра уже достигла 1,65 миллиона форинтов, а средняя цена жилья составляет примерно 99 миллионов форинтов.

Дорогими остаются также 6, 7 и 11 районы столицы. Например, в 11 районе квадратный метр стоит в среднем 1,67 миллиона форинтов. В 6 районе средняя цена жилья превышает 110 миллионов форинтов, а в 7 районе составляет около 90 миллионов форинтов.

Самым дешевым районом Будапешта остается 23 район. Там квадратный метр жилья стоит примерно 901 тысячу форинтов, что почти вдвое дешевле, чем в самых дорогих частях столицы.

Сколько стоит квадратный метр в самых популярных городах Венгрии?

Будапешт остается самым дорогим городом Венгрии, однако высокие цены уже характерны и для крупных региональных центров. По данным numbeo, средняя стоимость квадратного метра в самых популярных городах:

Дебрецен – 948 000 форинтов (133 тысячи гривен) в центре, 812 500 форинтов (114 тысяч гривен) вне центра;

– 948 000 форинтов (133 тысячи гривен) в центре, 812 500 форинтов (114 тысяч гривен) вне центра; Сегед – 1 025 000 форинтов (144 тысячи гривен) в центре, 750 000 форинтов (105 тысяч гривен) вне центра;

– 1 025 000 форинтов (144 тысячи гривен) в центре, 750 000 форинтов (105 тысяч гривен) вне центра; Мишкольц – 710 000 форинтов (99 тысяч гривен) в центре, 593 750 форинтов (83 тысячи гривен) вне центра;

– 710 000 форинтов (99 тысяч гривен) в центре, 593 750 форинтов (83 тысячи гривен) вне центра; Печ – 1 100 000 форинтов (154 тысячи гривен) в центре, 925 000 форинтов (130 тысяч гривен) вне центра.

Где жилье в Европе дорожает быстрее всего?

В некоторых странах Европы жилье за год подорожало более чем на 20%, что является одним из самых высоких показателей за последнее десятилетие. Быстрее всего жилье дорожает в туристически привлекательных странах и на рынках, которые активно развиваются, тогда как в части ЕС наблюдается более сдержанный рост или стабилизация.

Для украинцев это означает, что покупка жилья в популярных странах ЕС становится все менее доступной. Особенно это касается тех, кто планирует переезд или инвестирование – бюджеты придется пересматривать, а конкуренция за объекты будет только расти.