Как в Китае за 5 дней смонтировали 26-этажный дом?

Необычный проект реализовала компания Broad Group в уезде Сяньинь. Там за 5 дней построили 26-этажку с 208 квартирами, пишет Indian Defence Review.

В компании рассказали, что новые модули сходили с производственной линии примерно каждые 21 минуту, поэтому монтаж на площадке почти не останавливался. Когда модули доставили на участок, краны устанавливали их, а рабочие только закрепляли секции между собой специальными болтовыми соединениями.

Пока одни секции монтировали на нижних этажах, рядом уже ждали следующие модули. В результате дом буквально "вырастал" на глазах – за несколько дней на площадке появилась полноценная высотка площадью примерно 14 тысяч квадратных метров.

Для проекта компания использовала собственную запатентованную конструкцию B-CORE из нержавеющей стали. В Broad Group утверждают, что такая система делает дом крепче и устойчивее к землетрясениям, ведь сталь лучше выдерживает нагрузки и позволяет конструкции "работать" во время колебаний.

Здание должно простоять более 1000 лет,

– заявил Генеральный менеджер Broad Group Ли Шунь изданию China Daily.

Почему квартиры были готовы еще до завершения строительства?

Одной из самых необычных деталей проекта стало то, что часть квартир была почти готова еще до завершения монтажа дома. На площадку привозили не пустые металлические секции, а модули, в которых уже были окна, электропроводка, вентиляция и часть внутренней отделки.

Как выглядит эта многоэтажка изнутри / Фото Broad Group

Еще на заводе в секциях устанавливали внутренние перегородки и отдельную мебель. Именно поэтому после монтажа этажей здание выглядело не как типичный бетонный каркас, а как почти готовый жилой комплекс.

Пока на площадке собирали новые этажи, на заводе уже изготавливали следующие модули для высотки. Благодаря этому компании удалось значительно сократить сроки строительства и выполнять несколько этапов работ одновременно.

Чем модульная технология отличается от обычного строительства?

Во время традиционного строительства многоэтажек большинство работ выполняют непосредственно на участке. Строители постепенно возводят каркас, прокладывают коммуникации и только после этого переходят к внутреннему обустройству, поэтому весь процесс может длиться годами.

Модульная технология работает по другому принципу. Значительную часть дома изготавливают на заводе в виде готовых секций, которые после доставки на площадку только соединяют между собой.

Именно поэтому строительство занимает значительно меньше времени и меньше зависит от погодных условий. Кроме этого, конструкцию можно демонтировать, перевезти и повторно собрать в другом месте.

