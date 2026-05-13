Как украинская хата-мазанка победила на международном конкурсе дизайна?

Проект реализовали на территории частной усадьбы в одной из центральных областей Украины, пишет Village.

Смотрите также Украинцы купили старую заброшенную хату: какой потенциал они там увидели

Комплекс состоит из компактных домов площадью 50 квадратных метров, в которых архитекторы объединили черты традиционной украинской хаты-мазанки с современной архитектурой.

Нынешний Hospitality Design Awards стал рекордным по количеству участников. Жюри рассмотрело более 1200 проектов со всего мира, а сама премия уже более 20 лет отмечает лучшие решения в сфере архитектуры, дизайна и гостеприимства.

Читайте больше проверенных новостей Добавьте 24 Канал в избранные источники в Google

Добавить

У YOD Group объясняют, что команда стремилась не просто воссоздать традиционный украинский дом, а сохранить его атмосферу и узнаваемые детали в современном формате. Именно такой подход и привлек внимание международного жюри.

Проект отличился среди других не только внешним видом. Жюри также отметило то, как архитекторы интегрировали дома в природное пространство и соединили современный отдых с локальными украинскими мотивами.

В чем особенность современной хаты-мазанки?

Самой заметной деталью дома стала большая камышовая крыша высотой около 10 метров. Ее форма одновременно напоминает традиционную украинскую шапку-кучму. Крыша стала главным акцентом проекта и скрыла все инженерные системы дома – вентиляцию, кондиционирование и тепловые насосы.

Камышовая крыша в современной хате-мазанке / Фото YOD Group

Вместо классических белых стен архитекторы использовали полностью прозрачные стеклянные фасады. Благодаря этому дом буквально сливается с природой, а массивная крыша создает эффект конструкции, которая будто зависла над землей.

Внутри пространство организовали вокруг бетонного блока с санузлом. По разные стороны расположили спальню и гостиную с минималистичным камином, который напоминает современную версию традиционной украинской печи. В доме намеренно отказались от телевизоров, чтобы сосредоточить внимание на отдыхе и контакте с природой.

Как выглядит дом изнутри / Фото YOD Group

В интерьере использовали предметы украинских брендов. В домах установили мебель Noom, декор из черной глины Guculiya и авторские керамические элементы, созданные дизайнерами YOD Group. Пол внутри и снаружи покрыли каменно-ковровым покрытием, по которому можно ходить босиком.

Как украинка купила хату с камышовой крышей?

Украинка Анна купила старую глиняную хату в селе на Днепропетровщине вместе с большим участком всего за 30 тысяч гривен. Ее история быстро разлетелась сетью, ведь женщина сознательно выбрала не только дом, а место, о котором мечтала годами.

Вместе с домом она получила 60 соток земли, сад и территорию с выходом к реке. В доме есть газ, электричество и печь, а воду берут из колодца во дворе.