Як українська хата-мазанка перемогла на міжнародному конкурсі дизайну?

Проєкт реалізували на території приватної садиби в одній із центральних областей України, пише Village.

Дивіться також Українці купили стару закинуту хату: який потенціал вони там побачили

Комплекс складається з компактних будинків площею 50 квадратних метрів, у яких архітектори поєднали риси традиційної української хати-мазанки із сучасною архітектурою.

Цьогорічний Hospitality Design Awards став рекордним за кількістю учасників. Журі розглянуло понад 1200 проєктів з усього світу, а сама премія вже понад 20 років відзначає найкращі рішення у сфері архітектури, дизайну та гостинності.

Читайте більше перевірених новин Додайте 24 Канал у вибрані джерела в Google

Додати

У YOD Group пояснюють, що команда прагнула не просто відтворити традиційний український будинок, а зберегти його атмосферу та впізнавані деталі у сучасному форматі. Саме такий підхід і привернув увагу міжнародного журі.

Проєкт вирізнився серед інших не лише зовнішнім виглядом. Журі також відзначило те, як архітектори інтегрували будинки у природний простір та поєднали сучасний відпочинок з локальними українськими мотивами.

У чому особливість сучасної хати-мазанки?

Найпомітнішою деталлю будинку став великий очеретяний дах заввишки близько 10 метрів. Його форма водночас нагадує традиційну українську шапку-кучму. Дах став головним акцентом проєкту й приховав усі інженерні системи будинку – вентиляцію, кондиціонування та теплові насоси.

Очеретяний дах у сучасній хаті-мазанці / Фото YOD Group

Замість класичних білих стін архітектори використали повністю прозорі скляні фасади. Завдяки цьому будинок буквально зливається з природою, а масивний дах створює ефект конструкції, яка ніби зависла над землею.

Усередині простір організували навколо бетонного блоку із санвузлом. По різні боки розташували спальню та вітальню з мінімалістичним каміном, який нагадує сучасну версію традиційної української печі. У будинку навмисно відмовилися від телевізорів, щоб зосередити увагу на відпочинку та контакті з природою.

Як виглядає хата зсередини / Фото YOD Group

В інтер'єрі використали предмети українських брендів. У будинках встановили меблі Noom, декор із чорної глини Guculiya та авторські керамічні елементи, створені дизайнерами YOD Group. Підлогу всередині й зовні вкрили кам'яно-килимовим покриттям, яким можна ходити босоніж.

Як українка купила хату з очеретяним дахом?

Українка Анна купила стару глиняну хату в селі на Дніпропетровщині разом із великою ділянкою всього за 30 тисяч гривень. Її історія швидко розлетілася мережею, адже жінка свідомо обрала не тільки будинок, а місце, про яке мріяла роками.

Разом із хатою вона отримала 60 соток землі, сад і територію з виходом до річки. У будинку є газ, електрика та піч, а воду беруть із колодязя на подвір'ї.