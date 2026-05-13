Як виглядає будинок в Маямі за 25 мільйонів доларів?

Резиденція розташована у престижному районі Пайнкрест у Маямі. А площа будинку – понад тисячу квадратних метрів, пише Realtor.com.

Власники Дебора Тейлор та Закарі Каммінгс розповіли, що створювали цей дім як місце для життя на багато років. Вони хотіли, щоб будинок не був схожим на типові сучасні особняки, які часто виглядають надто холодними. Саме тому пара намагалася поєднати розкіш із теплішою та більш затишною атмосферою.

Як виглядає інтер'єр будинку / Фото Realtor.com

Для інтер'єру власники шукали меблі та оздоблення в Італії. У будинку використали натуральний мармур, вапнякову підлогу, венеціанську штукатурку та деревину волоського горіха. Однією з головних деталей став бар Hermès, а кухню облаштували меблями та елементами від Fendi.

Ми повністю облаштували будинок за нашими вподобаннями, використали найкращі матеріали, які могли знайти, – мармур та горіхове дерево. Ми об'їздили всю Італію, щоб знайти Fendi та бар Hermès,

– розповідають власники.

У центрі будинку розташована велика скляна вітальня з видом на внутрішній дворик. Поруч облаштували заглиблену зону для відпочинку, а також фонтан заввишки у два з половиною поверхи. Між окремими частинами будинку зробили скляні переходи, через що простір виглядає більш відкритим і легким.

У будинку також є довгі коридори, де власники планували розміщувати мистецтво та декор. За словами пари, вони хотіли, щоб простір нагадував не лише сучасний особняк, а й дім, у якому відчувається індивідуальний стиль власників.

Тераса у будинку в Маямі / Фото Realtor.com

На території облаштували 70-футовий басейн, приватне поле для гольфу та майданчик для тренувань. Ділянку засадили екзотичними рослинами та великими деревами, частині з яких понад 100 років. Власники кажуть, що деякі рослини спеціально шукали для цього проєкту, щоб територія виглядала більш приватною та не нагадувала типові подвір'я біля дорогих особняків.

Чому власники продають дім своєї мрії?

Будівництво особняка тривало приблизно два роки. Поки роботи ще завершувалися, ринок нерухомості в Маямі почав стрімко дорожчати, і власники вирішили виставити будинок на продаж.

І посеред будівництва ми подумали, що нам треба десь тимчасово жити. Тому знайшли інше житло, поки ще будували цей об'єкт. Потім ринок пережив бум. Нещодавно ціни на нерухомість у Маямі різко зросли, і ми вирішили виставити будинок на продаж,

– пояснюють власники.

