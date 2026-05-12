Чому маєток під Києвом порівнюють із замком Дракули?

Як розповів у відео рієлтор Роман Падун, у селі Зазим'я Броварського району, за 8 кілометрів від Києва, продають готичний маєток, який у мережі давно прозвали "замком Дракули".

Саме зовнішній вигляд маєтку й зробив його популярним у соцмережах. Кам'яний фасад, масивні різьблені двері та темний інтер'єр створюють атмосферу, яка більше нагадує декорації до містичного фільму, ніж звичайний заміський будинок. У відео рієлтор окремо звернув увагу на "середньовічний" стиль оселі та деталі інтер'єру.

Попри старовинний вигляд, будинок звели за сучасними технологіями та з використанням якісних матеріалів. Маєток має трирівневий фундамент, а в підвалі облаштоване приміщення, яке може слугувати бомбосховищем.

Сам будинок площею 400 квадратних метрів, а навколо оселі облаштували територію на 0,75 гектара. Біля маєтку є озеро, альтанка з фонтаном, фруктовий сад і розарій.

Поряд облаштували окремий будинок для персоналу та охорони площею 150 квадратних метрів із гаражем і господарськими приміщеннями. На ділянці також є стайня на двох коней та професійний плац із євроґрунтом для тренувань.

Що є всередині готичного будинку за 800 тисяч доларів?

Інтер'єр маєтку оформили у стилі люкс із великою кількістю антикварних деталей. Найбільше уваги привертають великі холи з 12-метровими стелями та французькі меблі, яким понад 300 років.

У будинку облаштували камінний зал, бібліотеку, телевізійну кімнату, простору їдальню та велику кухню. Також у маєтку є гостьова спальня, гардеробна й окрема кімната для зберігання хутряного одягу.

Окремою деталлю став винний льох, який лише підсилює атмосферу старовинного замку. В інтер'єрі багато дерева, каменю та масивних декоративних елементів, через що будинок більше нагадує приватний музей або декорацію до історичного фільму.

Власниця, блогерка Міледі, раніше розповідала, що маєток зробили повністю автономним. У будинку є свердловина з німецькою системою очищення води та "розумна" система опалення. За словами блогерки, дизайн і ремонт продумували так, щоб оселя не потребувала оновлення роками.

У Португалії виставили на продаж 100-річний палац, який десятиліттями стоїть покинутим і поступово руйнується. Колишня розкішна резиденція зберегла частину інтер'єрів, але новому власнику доведеться вкладати значні кошти у відновлення.

Попри руйнування, у палаці збереглися окремі елементи декору. На стінах ще видно фрески та декоративний розпис, у деяких кімнатах залишилися дерев'яні панелі. Фасад поєднує граніт, мармур, кераміку та коване залізо, що характерно для португальського модерну. Саме ці деталі формують впізнаваний вигляд будівлі навіть у теперішньому стані.