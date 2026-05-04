Скільки коштує 100-річний палац у Португалії?

Маєток у місті Ковільян виставили на продаж приблизно за 1,35 мільйона євро, пише Daily Mail.

Палац займає близько 850 квадратних метрів, а територія навколо нього перевищує 10 тисяч квадратних метрів. Усередині облаштовано дев'ять спалень і шість ванних кімнат, а також просторі зали, балкони й оглядові зони, що зберегли планування великої приватної резиденції.

У якому стані палац зараз і як він виглядає?

Будівля стоїть покинутою вже близько 30 років і нині перебуває у занедбаному стані. Тривала відсутність догляду позначилася як на фасаді, так і на внутрішніх приміщеннях, тому об'єкт потребує повної реставрації.

100-річний палац у Португалії серед будинків / Фото Prummo Group

Попри руйнування, у палаці збереглися окремі елементи декору. На стінах ще видно фрески та декоративний розпис, у деяких кімнатах залишилися дерев'яні панелі. Фасад поєднує граніт, мармур, кераміку та коване залізо, що характерно для португальського модерну. Саме ці деталі формують впізнаваний вигляд будівлі навіть у теперішньому стані.

Інтер'єр старого палацу у Португалії / Фото Prummo Group

Як пише АН "Prummo Imóveis", яке займається рекламою цього палацу, особняк можна перетворити на "чарівну резиденцію, штаб-квартиру установи або туристичний чи культурний об'єкт інвестицій".

Що відомо про покинутий маєток?

Палац почали зводити у 1915 році, а будівництво тривало близько п'яти років. Його створила родина бельгійського бізнесмена Жозефа Бугона. Попри масштаб і складність проєкту вони проживали там лише кілька років.

Згодом будівля змінила призначення і перейшла до адміністративного використання. У різні періоди там працювали підрозділи трудового суду, а також діяла організація INATEL, що вплинуло на функціональне наповнення приміщень.

Цікаво! Місто Ковільян відоме як центр текстильної промисловості, через що його називали "Манчестером Португалії", а нині воно поєднує історичну спадщину з роллю університетського і туристичного осередку.

Маєток має статус пам'ятки, тому відновлення ускладниться ще більше. Новому власнику доведеться узгоджувати будь-які зміни з органами влади. А через великі масштаби будівлі ремонт може затягнутися на роки й коштувати чимало.

Як ще один старий будинок створив проблеми для нових власників?

У Великій Британії подружжя купило 500-річний котедж, але замість затишного житла отримало будинок із грибком, мертвими гризунами та дірявим дахом. За майже рік ремонту вони змогли лише частково привести його до ладу.

Проблеми торкнулися і комунікацій. Електромережа не відповідала вимогам безпеки, тому будинок не пройшов перевірку і потребував повної заміни проводки. Через обмежений бюджет подружжю доводиться робити всі роботи поступово, тому ремонт ще досі триває.