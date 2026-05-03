Що відомо про стан будинку?

Детальніше про хату, умови там та перспективи жінка розповіла в інстаграмі alina.hliebko.

Увагу подружжя на цей будинок звернув підписник.

Сьогодні покажу вам новеньку дачу, яку ми взяли. Це вже третя нерухомість в нашому арсеналі,

– зазначає жінка.

Та додає, що разом з чоловіком любить знаходити житло в поганому стані, але з перспективою.

Дім розташований недалеко від води. Він має велику площу, тріщин немає, натомість навіть є груба.

Територія навколо будинку заросла ліанами вище голови, а всередині він потребує капітального ремонту. Такі об'єкти часто відлякують людей, адже це не варіант "заїхав і живеш". Це радше історія про багато роботи одразу після заселення.

Новим власникам доведеться заново продумувати планування, зокрема шукати місце для сходів на другий поверх і облаштовувати простір так, щоб він став комфортним для життя. Однак таких викликів сім'я не боїться.

Де розташована дача та скільки за неї заплатили – невідомо. Про це жінка в ролику не розповіла. Однак з попередніх роликів подружжя можемо припустити, що йдеться про Черкаську область.

Як реагують користувачі мережі?

Користувачі соцмережі підтримують пару, захоплюються сміливістю братися за складні проєкти та висловлюють впевненість, що завдяки ентузіазму й умінням результат перевтілення будинку буде захопливим.

Ви молодці, що беретесь за таку роботу. Удачі вам в ній.

Я теж таке люблю. Є де розігнатись з ідеями. Ви молодці, що не боїтесь такого. Буду за вами спостерігати.

Де ж ви такі місця знаходите.

Я думаю, у вас вийде зробити цукерочку з цієї дачі. Ваші золоті руки, що у Аліни, що у Руслана, і буде вау.

Чому зростає інтерес до таких будинків?

Попит на житло в селах останніми роками суттєво активізувався. За словами оглядачки ринку нерухомості Вікторії Берещак у коментарі 24 Каналу, він збільшився щонайменше на третину. Головна причина – прагнення українців до більшої безпеки, незалежності та можливості забезпечити себе базовими ресурсами без прив’язки до міської інфраструктури.

Водночас ринок став жорсткішим до якості пропозиції. Як зазначає експертка Ірина Луханіна, покупці вже не готові закривати очі на відсутність комунікацій чи невдале розташування – такі об'єкти продаються значно повільніше. Натомість зростає популярність сценарію, коли люди свідомо обирають старі будинки й поступово перетворюють їх на житло власними силами.

Наприклад, одна українка придбала занедбану глиняну хату біля лісу й самостійно відновлює її, поступово перетворюючи на житло та показуючи весь процес у соцмережах. Попри значний прогрес у ремонті, проєкт вимагає великих зусиль і часу, адже будинок досі не має повного набору базових зручностей і відновлюється поетапно. Інший приклад – подружжя з Києва, яке придбало старий будинок трохи більш ніж за 8 тисяч доларів і переоблаштовує його під автономне життя: з пічним опаленням, свердловиною та генератором.

Трапляється також, що витрати на ремонт виявляються значно більшими, ніж очікувалося, і не всі власники залишаються задоволеними рішенням.

Скільки коштує відновлення старої хати?

За словами Вікторії Берещак, у 2026 році базовий ремонт старої хати коштує приблизно 200 – 400 доларів за квадратний метр, тоді як глибока реконструкція обходиться дорожче – 400 – 800 доларів за квадрат.

За її підрахунками, оновлення невеликого будинку площею близько 50 квадратів може коштувати 10 – 20 тисяч доларів, а капітальні роботи для такого ж об'єкта – вже 20 – 40 тисяч доларів. Водночас експертка наголошує, що остаточна сума значною мірою залежить від стану будинку та обсягу запланованих робіт.

Водночас покупці такого житла часто стикаються з прихованими витратами, які складно оцінити одразу. Як зазначив експерт з нерухомості Олександр Бойко, найбільші ризики пов'язані з технічним станом будинку – зокрема фундаментом, покрівлею та інженерними мережами. За його словами, у старих хатах дуже часто доводиться повністю замінювати електрику, систему водопостачання та опалення, що може суттєво збільшити бюджет ремонту. Крім того, Бойко радить одразу закладати додатковий фінансовий резерв, адже під час робіт нерідко виявляються нові проблеми, які не були помітні на етапі купівлі.