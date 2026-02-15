Скільки коштує автономність у селі?

Вони почали поступово облаштовувати оселю та документувати всі етапи змін у тіктоці selu4e4ka.

Сама хата коштувала 8 300 доларів. Для порівняння: за даними порталу ЛУН у лютому 2026 року однокімнатна квартира на вторинному ринку Києва коштує в середньому 70 тисяч доларів, двокімнатна – 112 тисяч доларів, трикімнатна – 165 тисяч доларів. Квадратний метр у новобудовах продають за 43 тисячі гривень в економкласі, 50 тисяч гривень – у комфорті, 78 тисяч гривень – у бізнесі.

Однак додаткових вкладень у стару хату уникнути не вдалося: встановили нову піч, пробурили свердловину за 80 тисяч гривень, придбали генератор за 23 тисячі та подбали про автономне живлення.

Як пояснює жінка, дім не був ідеальним чи повністю готовим, але став своїм – із теплом, водою та можливістю готувати їжу навіть узимку.

Рішення про переїзд було радше інтуїтивним, ніж раціональним. Особливо його правильність відчулася взимку, коли в столиці траплялися перебої зі світлом і водою, тоді як у селі завдяки печі та власному водопостачанню родина мала базову автономність.

Як пара живе в селі: дивіться відео

Чи дає маленька хатина більше, ніж столична квартира?

Попри переїзд, подружжя продовжує працювати в Києві. Тому щодня доводиться рано вставати, аби встигнути доїхати на роботу.

Втім, пара повертається туди, де відчуває затишок і спокій. За словами жінки, вони нікого не агітують повторювати їхній шлях, а лише показують, що комфорт може мати різні форми, і невелика сільська оселя інколи дає більше, ніж очікуєш.

Рік тому я жила в Києві. І чомусь серце моє дуже сильно рвалося не до великої квартири з дорогим ремонтом, а до маленької хатинки,

– зазначає жінка.

У коментарях більшість глядачів підтримують пару, захоплюючись їхньою сміливістю та наполегливістю.

Чи справді українці масов купують хаті в селі?

Як розповіли 24 Каналу експерти, попит на заміське житло в Україні у 2026 році є, однак він не став масовим. Українці розглядають будинки переважно заради більш автономного способу життя. Водночас власний дім не завжди дешевший у утриманні, адже витрати на ремонт і комунальні послуги можуть перевищувати квартирні.

Попит на будинки фіксують як на купівлю, так і на оренду, причому багато людей спершу орендують житло, щоб протестувати формат життя за містом. Жителі великих міст найчастіше обирають передмістя, щоб зберегти доступ до інфраструктури. Масового переїзду саме в села наразі не фіксують. Попри те, що житло в сільській місцевості зазвичай дешевше, вартість значною мірою залежить від розташування та класу нерухомості.