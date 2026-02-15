Чому покинутий будинок став проблемою для сусідів?

Деталі про будинок, його історію та власника розповідає Mirror.

Марк Ірвін із родиною жив поруч із занедбаною частиною вікторіанського будинку в Норвічі. Дах просідав, у приміщеннях оселилися голуби та щури, обвалювалися стелі.

Сусіди намагалися знайти власника нерухомості через листи та перевірки в земельному кадастрі, але безрезультатно. Руїна не лише псувала вигляд вулиці, а й почала впливати на стан житла Марка.



Будинок був у жахливому стані / Фото Mirror

Як вдалося встановити власника та врятувати будинок?

Усе змінилося після того, як місцевий житель повідомив про об'єкт компанії You Spot Property, що займається пошуком і викупом покинутої нерухомості. Після трирічних пошуків і врегулювання спадкових питань компанія придбала будинок за 60 тисяч фунтів.

З'ясувалося, що попередньою власницею житла була жінка з інвалідністю, яка успадкувала майно 15 років тому. Ешлі жила лише за кілька вулиць від будівлі, але не могла доглядати за нею через стан здоров'я.

Після очищення будинку від гнилі та сміття й ремонту сусід отримав можливість викупити будинок і планує перетворити його на сімейне житло або підготувати до продажу.

У результаті виграли всі: район позбувся руїн, власниця продала проблемну нерухомість, а ініціатор повідомлення отримав винагороду.

Що відомо про інші закинуті будинки?

В англійському місті Віган дослідники натрапили на шестикімнатний будинок, що зберіг атмосферу 1970-х років. Усередині залишилися телевізори старого зразка, порожні пляшки, документи та приватні світлини колишніх мешканців. Ймовірно, у домі до кінця життя проживала літня пара. Після їхньої смерті будинок залишився покинутим – в цих стінах час ніби завмер.

Шведський блогер Антон Ворманн придбав покинутий будинок недалеко від Токіо за 25 тисяч доларів і показує процес його ремонту в соцмережах. Будівля була в критичному стані, він сам прибирав територію, оновлював традиційні елементи й працював з місцевими майстрами, зберігаючи національний характер дому. У відео він демонструє кожен етап робіт і розповідає про бюрократичні складнощі та пошук фахівців для відновлення споруди.