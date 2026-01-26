Що потрібно робити одразу після затоплення квартири?

У разі затоплення квартири водою з централізованої системи опалення постраждалим жителям слід одразу звернутися до диспетчерської служби району й попросити надіслати комісію, яка складе акт з переліком пошкодженого майна. Без нього не варто розраховувати на відшкодування збитків. Про це в коментарі 24 Каналу розповіла експертка у сфері ЖКГ Христина Ненно.

Христина Ненно Експертка у сфері житлово-комунального господарства У цьому акті робиться детальний опис всього пошкодженого майна. Зазвичай наприкінці, наприклад, представник керуючої компанії пише причину затоплення. Якщо це порив батареї, то вони мають написати, що це порив батареї. Якщо відмовляється комісія приходити й робити це обстеження, можна викликати поліцію. Тоді поліція це фіксує. Кримінальне провадження вони не відкриють, але буде заява про пошкоджене майно. Тобто вони роблять офіційний опис того, що пошкоджено.

За словами експертки, до складу комісії мають увійти представники різних організацій, зокрема від району, керуючої компанії будинку тощо. Також жителі постраждалих квартир можуть звернутися до Держпродспоживслужби.

Внутрішньобудинковими мережами опікуються обслуговчі організації, тож саме вони відповідальні за прориви труб у місцях загального користування, каже Христина Ненно. Подібні ситуації можуть статися, якщо в мороз вчасно не злити воду з системи опалення або якщо тиск при подачі теплоносія був зависоким. Щоб отримати відшкодування за завдані збитки, потрібно зібрати документи на підтвердження шкоди й звертатися до суду.

Пориви батарей і труб у квартирі – вина обслуговчої організації, що вони там вчасно щось не відремонтували, не зреагували на тиски, перепади тощо. Тут буде виключно суд. Чому? Бо керуюча компанія, яка обслуговує ваш багатоквартирний будинок, не має додаткових коштів на компенсації, і виключно за рішенням суду зможе їх сплатити. Бо без рішення суду буде питання, на якій підставі гроші сплатили в якусь квартиру,

– каже експертка.

Жителі постраждалих квартир можуть запропонувати керуючій компанії врегулювати ситуацію в досудовому порядку, проте в разі отримання відмови варто звернутися до суду.

Нині ситуації з проривами труб трапляються в Києві, де без опалення внаслідок атак на критичну інфраструктуру в січні залишилися кілька тисяч будинків.

Зверніть увагу! Обслуговуванням горизонтальних мереж у квартирі опікуються мешканці. Усі труби в будинку, які йдуть вертикально, перебувають у зоні відповідальності обслуговчої організації. Так самі, як і пориви батарей і труб безпосередньо у квартирах, якщо це сталося через несвоєчасне зливання води з труб чи подачу теплоносія під зависоким тиском.

Які збитки можна відшкодувати при затопленні квартири?

За словами експертки Христини Ненно, постраждалі власники можуть компенсувати зіпсовані через затоплення квартири меблі та ремонт. У суді для цього потрібно підтвердити вартість пошкодженого майна.

Тут все залежить від позивача: хоче він компенсувати той ремонт, який був, по тій вартості, чи оновити ремонт. Наприклад, щоб йому вже відшкодували за чеками, коли він купить будівельні матеріали, нові меблі. І обов'язково договір про виконання ремонтних робіт має бути офіційним. Відповідно, сплачені податки за цим договором, щоб все було офіційно. Єдиний момент з цінами, щоб не було завищення. Тобто вони мають бути ринковими,

– каже експертка.

Христина Ненно зазначає, що постраждалий власник квартири може розпочати ремонт до рішення суду й отримання відшкодування, проте в нього має бути акт з описом всього пошкодженого майна, а також детальна фото та відеофіксація наслідків затоплення.

Зауважимо! Псування меблів через контакт з водою проявляється не відразу. Має минути деякий час після висихання, тож опісля може знадобитися повторна фіксація наслідків затоплення квартири.

Яка ситуація з теплопостачанням у Києві?