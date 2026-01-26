Что нужно делать сразу после затопления квартиры?

В случае затопления квартиры водой из централизованной системы отопления пострадавшим жителям следует сразу обратиться в диспетчерскую службу района и попросить прислать комиссию, которая составит акт с перечнем поврежденного имущества. Без него не стоит рассчитывать на возмещение убытков. Об этом в комментарии 24 Каналу рассказала эксперт в сфере ЖКХ Кристина Ненно.

Кристина Ненно Эксперт в сфере жилищно-коммунального хозяйства В этом акте делается детальное описание всего поврежденного имущества. Обычно в конце, например, представитель управляющей компании пишет причину затопления. Если это порыв батареи, то они должны написать, что это порыв батареи. Если отказывается комиссия приходить и делать это обследование, можно вызвать полицию. Тогда полиция это фиксирует. Уголовное производство они не откроют, но будет заявление о поврежденном имуществе. То есть они делают официальное описание того, что повреждено.

По словам эксперта, в состав комиссии должны войти представители различных организаций, в частности от района, управляющей компании дома и тому подобное. Также жители пострадавших квартир могут обратиться в Госпродпотребслужбу.

Внутридомовыми сетями занимаются обслуживающие организации, поэтому именно они ответственны за прорывы труб в местах общего пользования, говорит Кристина Ненно. Подобные ситуации могут произойти, если в мороз вовремя не слить воду из системы отопления или если давление при подаче теплоносителя был слишком высоким. Чтобы получить возмещение за нанесенный ущерб, нужно собрать документы в подтверждение ущерба и обращаться в суд.

Порывы батарей и труб в квартире – вина обслуживающей организации, что они там вовремя что-то не отремонтировали, не среагировали на давления, перепады и тому подобное. Здесь будет исключительно суд. Потому что управляющая компания, которая обслуживает ваш многоквартирный дом, не имеет дополнительных средств на компенсации, и исключительно по решению суда сможет их оплатить. Потому что без решения суда будет вопрос, на каком основании деньги уплатили такой-то квартире,

– говорит эксперт.

Жители пострадавших квартир могут предложить управляющей компании урегулировать ситуацию в досудебном порядке, однако в случае получения отказа стоит обратиться в суд.

Сейчас ситуации с прорывами труб случаются в Киеве, где без отопления в результате атак на критическую инфраструктуру в январе остались несколько тысяч домов.

Обратите внимание! Обслуживанием горизонтальных сетей в квартире занимаются жильцы. Все трубы в доме, которые идут вертикально, находятся в зоне ответственности обслуживающей организации. Так же, как и порывы батарей и труб непосредственно в квартирах, если это произошло из-за несвоевременного слива воды из труб или подачу теплоносителя под слишком высоким давлением.

Какие убытки можно возместить при затоплении квартиры?

По словам эксперта Кристины Ненно, пострадавшие владельцы могут компенсировать испорченные из-за затопления квартиры мебель и ремонт. В суде для этого нужно подтвердить стоимость поврежденного имущества.

Здесь все зависит от истца: хочет он компенсировать тот ремонт, который был по той стоимости, или обновить ремонт. Например, чтобы ему уже возместили по чекам, когда он купит строительные материалы, новую мебель. И обязательно договор о выполнении ремонтных работ должен быть официальным. Соответственно, уплаченные налоги по этому договору, чтобы все было официально. Единственный момент с ценами, чтобы не было завышения. То есть они должны быть рыночными,

– говорит эксперт.

Кристина Ненно отмечает, что пострадавший владелец квартиры может начать ремонт до решения суда и получения возмещения, однако у него должен быть акт с описанием всего поврежденного имущества, а также подробная фото и видеофиксация последствий затопления.

Заметим! Порча мебели из-за контакта с водой проявляется не сразу. Должно пройти некоторое время после высыхания, поэтому после может потребоваться повторная фиксация последствий затопления квартиры.

Какова ситуация с теплоснабжением в Киеве?