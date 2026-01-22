Можно ли возместить последствия затопления из-за прорыва труб?

Пострадавшие жители дома могут получить компенсацию в случае затопления их квартир в результате разрыва труб или батарей. Для этого нужно собрать необходимые документы и подать в суд. Об этом в комментарии 24 Каналу рассказала эксперт в сфере ЖКХ Кристина Ненно.

Как отметила эксперт, внутридомовыми сетями занимаются обслуживающие организации, поэтому именно они несут ответственность за прорывы труб в местах общего пользования. Подобные ситуации происходят, если в мороз вовремя не слили воду из системы отопления или было слишком высокое давление при подаче теплоносителя.

Кристина Ненно Эксперт в сфере жилищно-коммунального хозяйства Обслуживанием сетей в квартире, которые являются горизонтальными, занимаются жильцы. Всеми трубами, которые идут вертикально, даже если они в вашей квартире, должна заниматься обслуживающая организация. Но порывы батарей и труб в квартире – вина обслуживающей организации, что они вовремя что-то не отремонтировали, не среагировали на давления, перепады и тому подобное.

Обслуживание сетей многоквартирных домов организуют несколькими способами. Этим могут заниматься объединения совладельцев многоквартирного дома или коммунальные или частные управляющие компании. Выражать претензии по затоплению квартир можно им.

Эксперт Кристина Ненно говорит, что для получения компенсации за поврежденное имущество нужно обращаться в суд.

Оплатить вам компенсацию они должны исключительно тогда, если не захотели урегулировать это в досудебном порядке. Надо к ним обратиться с таким предложением. Должен быть обязательно акт обследования аварийной ситуации с описанием всего поврежденного имущества. И потом уже в суде надо доказывать, что это их некомпетентность привела к тому, что имеется. И только по решению суда они смогут это оплатить, потому что без него будет вопрос, на каком основании деньги заплатили в какую-то квартиру,

– говорит эксперт.

Сейчас ситуации с прорывами труб случаются в Киеве, где в результате атак на критическую инфраструктуру без отопления остались несколько тысяч домов.

Что подлежит компенсации в случае затопления?

Возмещению подлежат как расходы на ремонт квартиры, так и испорченная мебель.

Эксперт Кристина Ненно говорит, что для судебного иска о компенсации нужно собрать пакет документов в подтверждение нанесенного ущерба. Ведь даже если причиной является российский обстрел, управляющие компании должны оперативно привлекать специалистов (даже из других регионов) и сообщать жителям домов о риске не успеть слить воду из-за недостатка работников.

Основой для иска станет акт с перечнем поврежденного имущества. Для его составления нужно обратиться в диспетчерскую службу района с просьбой прислать комиссию. Без этого документа доказать факт повреждения имущества в суде не удастся.

Суд требует подтвердить стоимость поврежденного оборудования, фискальные чеки и тому подобное. И здесь все зависит от истца: хочет он компенсировать тот ремонт, который был, по той стоимости, или обновить ремонт. Например, чтобы ему уже возместили по чекам, когда он купит строительные материалы, новую мебель,

– говорит эксперта.

Кристина Ненно также замечает, что для возмещения в судебном порядке обязательно должен быть договор о выполнении ремонтных работ, а цены на материалы и новую мебель – рыночными.

Обратите внимание! Во время судебного разбирательства по компенсации пострадавший владелец квартиры может начать ремонт, если есть акт с описанием всего поврежденного имущества, а также подробная фото и видеофиксация последствий затопления. Кристина Ненно отмечает, что порча мебели от контакта с водой проявляется через некоторое время после высыхания, поэтому через несколько дней может понадобиться повторная фиксация.

