Соответствующие кадры уже публикуют местные телеграмм-каналы, сообщает 24 Канал.
Читайте также Министр энергетики Шмыгаль заявил, что сидит в куртке в собственном кабинете из-за холода
Какая сейчас ситуация с отоплением?
Киевляне жалуются, что из-за сильных морозов воду из систем не успели слить вовремя. Как следствие, в некоторых подъездах начались настоящие потопы.
В киевских подъездах прорывает трубы: смотрите видео
По словам очевидцев, в некоторых квартирах на левом берегу столицы окна также почти полностью покрываются льдом.
Некоторые окна покрылись льдом: смотрите видео
Редакция 24 Канала пытается получить комментарий КГГА по ситуации с прорывом труб в столице.
Эксперт в сфере ЖКХ Кристина Ненно в комментарии 24 Канала объяснила, что восстановить отопление до конца зимы в домах, где порвало трубы, вполне реально.
По ее словам, перед повторным запуском системы обязательно надо провести осмотр, проверить техническое состояние всех труб. Если в доме было замерзание и прорывы, нужно проверить абсолютно все этажи и другие трубы.
Стоит отметить, если систему отопления запустят лишь частично – например, на одном участке или в одном подъезде, – то в других местах трубы могут быть уже повреждены морозом.
Ситуация в Киеве остается сложной: смотрите видео
Что происходит в энергосистеме?
За 2025 год Россия осуществила 612 прицельных ударов по украинской энергетике. Самая сложная ситуация сложилась в Киеве, в Одесской области и в прифронтовых общинах.
На фоне энергетического кризиса дома с электроотоплением в Киеве получили статус критической инфраструктуры и не будут обесточиваться по графикам, за исключением аварийных отключений.
Правительство поручило местным властям сократить потребление, в частности путем ограничения освещения улиц и фасадов зданий, а также рекламы. Изменения начинают действовать в каждой области Украины.