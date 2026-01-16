Какие решения приняли по отоплению в Киеве?

Правительство решило предоставить статус критической инфраструктуры домам с электроотоплением, поэтому их не будут обесточивать по графикам. Как рассказал в комментарии 24 Каналу эксперт по вопросам энергетики Владимир Омельченко, приоритет уместно отдавать и домам Киева, которые не имеют теплоснабжения из-за российского обстрела.

По мнению эксперта, ситуация в домах с электроотоплением также проблемная, однако ее нельзя сравнить с той, где люди в течение недели не имеют никакого теплоснабжения.

Владимир Омельченко Директор энергетических программ Центра Разумкова В первую очередь, как по мне, надо относить к критической ситуации те дома, которые сейчас находятся без отопления вообще. У нас в Киеве несколько сотен домов вообще без отопления. Вот это критическая инфраструктура. А те, что имеют электроотопление, там тоже может быть проблема, но она не такая критическая. Потому что все же у нас даже в такой ситуации электрическая энергия подается 6 – 8 часов в сутки.

Предоставление статуса критической инфраструктуры домам с электроотоплением анонсировала 15 января Премьер-министр Юлия Свириденко.

16 января во время выступления в Верховной Раде Первый вице-премьер-министр – Министр энергетики Украины Денис Шмыгаль сообщил о принятом по этому решению.

Все решения по отнесению строителей с электроотоплением к критической инфраструктуре Правительством и соответствующим штабом приняты и оформлены протокольно. Сейчас будут внесены в соответствующие перечни и буквально в ближайшее время эти дома будут принадлежать и не будут выключаться, за исключением аварийных отключений,

– сказал Денис Шмыгаль.

По словам чиновника со ссылкой на данные местных властей, на стадии подключения к теплу в Киеве находятся 182 дома, а ко многим из них нужно подвезти электрогенераторы.

Общую информацию о ситуации с отоплением обнародовал городской голова Киева Виталий Кличко. По данным по состоянию на 15 января, около 300 многоэтажных домов Киева оставались без тепла из почти 6 тысяч, которые не имели отопления из-за последствий обстрела 9 января.

Какова ситуация в энергетике Украины?