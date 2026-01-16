Правительство пытается преодолеть последствия этого и подготовило 10 пунктов, по которым будет жить Украина. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на премьер-министра Юлию Свириденко.
Смотрите также Красный Крест приравнял удары по энергетике Украины к атакам на Россию: в МИД ответили
Что может измениться для домов с электроотоплением?
Свириденко отметила, что Украина переживает самую тяжелую за 20 лет зиму.
В связи с чрезвычайной ситуацией в энергетике изменения возможны для жилых домов с электроотоплением.
Так, Правительство прорабатывает возможность отнести их к объектам критической инфраструктуры. Это нужно, чтобы обеспечить постоянный обогрев.
Правительство, энергетики и все службы продолжают работать в режиме 24/7. Координацию и контроль за выполнением всех этих решений осуществляет министр энергетики Денис Шмыгаль. Круглосуточно работает Линия 112 в режиме приема сообщений об отсутствии тепло-, водо- и электроснабжения,
– также добавила Свириденко.
Ситуация в энергетике: последние новости
Местные власти всех регионов Украины должны сократить потребление электроэнергии, в частности ограничив наружное освещение улиц, зданий и территории. Также в некоторых регионах могут частично ослабить комендантский час.
Владимир Зеленский призвал США и партнеров усилить давление на Россию из-за атак на энергетическую инфраструктуру Украины. Он отметил, что украинцы без электричества по 20 – 30 часов.
Украина созывает "Энергетический Рамштайн", надеясь получить поддержку от партнеров в улучшении энергоситуации. Уже получен пакет помощи от Норвегии на 200 миллионов долларов.