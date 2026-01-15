На фоне ухудшения ситуации после российских обстрелов детали рассказала премьер-министр Украины Юлия Свириденко, передает 24 Канал.
Смотрите также В Киеве зимние каникулы продлят до 1 февраля, – Свириденко
Как изменятся правила в комендантский час?
Как отметила Свириденко, территории, где будут действовать новые правила, определит комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. Первое заседание по этому поводу запланировано на пятницу, 16 января.
По словам премьер-министра, во время комендантского часа теперь разрешат:
- находиться без пропусков на улицах и в общественных местах, в частности, торгово-развлекательных центрах, которые выполняют функции пунктов несокрушимости, обогрева и поддержки жизнедеятельности населения и бизнеса. Такие объекты должны быть с отоплением, автономным питанием и стабильной связью. Развлекательные заведения в этот перечень не входят,
- также будет разрешено движение частного транспорта.
Штаб по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации или ОВА могут определять дополнительные меры смягчения комендантского часа с учетом ситуации на месте,
– пояснила Свириденко.
Контроль и общественный порядок будут обеспечивать Силы безопасности и обороны, резюмировала глава Кабмина.
Какие решения еще приняло Правительство?
Свириденко также заявила, что местные власти Украины должна уменьшить потребление электроэнергии. Для этого Правительство рекомендует, в частности, ограничить наружное освещение улиц, зданий и территорий.
Также в МОН сообщили, что все учебные заведения должны срочно перейти на дистанционное обучение или продолжить или ввести каникулы до 1 февраля. К слову, в Киеве их уже продолжили.
Параллельно МИД Украины и Минэнерго созывают "Энергетический Рамштайн". От партнеров ожидают дополнительную помощь и четкие обязательства.