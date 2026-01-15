На тлі погіршення ситуації після російських обстрілів деталі розповіла прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко, передає 24 Канал.

Як зміняться правила в комендантську годину?

Як зазначила Свириденко, території, де діятимуть нові правила, визначить комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Перше засідання щодо цього заплановане на п'ятницю, 16 січня.

За словами прем'єр-міністерки, під час комендантської години тепер дозволять:

перебувати без перепусток на вулицях і в громадських місцях, зокрема, торгово-розважальних центрах, які виконують функції пунктів незламності, обігріву та підтримки життєдіяльності населення і бізнесу. Такі об'єкти мають бути з опаленням, автономним живленням і стабільним зв'язком. Розважальні заклади до цього переліку не входять,

також буде дозволений рух приватного транспорту.

Штаб з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації або ОВА можуть визначати додаткові заходи пом'якшення комендантської години з урахуванням ситуації на місці,

– пояснила Свириденко.

Контроль та громадський порядок забезпечуватимуть Сили безпеки й оборони, резюмувала очільниця Кабміну.

Які рішення ще ухвалив Уряд?