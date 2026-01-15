На тлі погіршення ситуації після російських обстрілів деталі розповіла прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко, передає 24 Канал.
Як зміняться правила в комендантську годину?
Як зазначила Свириденко, території, де діятимуть нові правила, визначить комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Перше засідання щодо цього заплановане на п'ятницю, 16 січня.
За словами прем'єр-міністерки, під час комендантської години тепер дозволять:
- перебувати без перепусток на вулицях і в громадських місцях, зокрема, торгово-розважальних центрах, які виконують функції пунктів незламності, обігріву та підтримки життєдіяльності населення і бізнесу. Такі об'єкти мають бути з опаленням, автономним живленням і стабільним зв'язком. Розважальні заклади до цього переліку не входять,
- також буде дозволений рух приватного транспорту.
Штаб з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації або ОВА можуть визначати додаткові заходи пом'якшення комендантської години з урахуванням ситуації на місці,
– пояснила Свириденко.
Контроль та громадський порядок забезпечуватимуть Сили безпеки й оборони, резюмувала очільниця Кабміну.
Які рішення ще ухвалив Уряд?
Свириденко також заявила, що місцева влада України має зменшити споживання електроенергії. Для цього Уряд рекомендує, зокрема, обмежити зовнішнє освітлення вулиць, будівель і територій.
Також у МОН повідомили, що усі заклади освіти повинні терміново перейти на дистанційне навчання або продовжити чи запровадити канікули до 1 лютого. До слова, у Києві їх вже продовжили.
Паралельно МЗС України та Міненерго скликають "Енергетичний Рамштайн". Від партнерів очікують додаткову допомогу та чіткі зобов'язання.