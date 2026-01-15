Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на прем'єр-міністерку України Юлію Свириденко.
Дивіться також Мета Росії – зробити Київ непридатним для життя, – NYT
Як обмежуватимуть споживання електроенергії в Україні?
Через складну ситуацію в енергосистемі, спричинену регулярними російськими обстрілами та несприятливими погодними умовами, споживання електроенергії в усіх регіонах України скоротять.
Юлія Свириденко заявила, що усі обласні військові адміністрації, а також Київська міська військова адміністрація мають добу задля здійснення вищезгаданих заходів у їхніх регіонах.
За словами української прем'єрки, здійснюватимуть це шляхом обмеження зовнішнього освітлення будівель та територій, підсвітки реклами, а також зменшення надлишкового вуличного освітлення.
Вона наголосила, що уряд, енергетики та всі необхідні служби цілодобово працюють задля вирішення ситуації, контроль за виконанням рішень здійснює міністр енергетики Денис Шмигаль.
Цілодобово працює Лінія 112 в режимі прийому повідомлень про відсутність тепло-, водо- та електропостачання,
– резюмувала високопосадовиця.
Яка ситуація в енергетиці зараз?
Нагадаємо, 15 січня зруйнували великий об'єкт критичної енергетичної інфраструктури у Харкові. Відомо, що сотні тисяч людей у місті залишилися без світла й опалення.
Водночас ситуація в Києві та області залишається найскладнішою. Повернення до прогнозованих графіків відключень світла відбудеться після стабілізації енергосистеми.
До слова, загалом від початку цьогорічного опалювального сезону СБУ задокументувала 256 повітряних атак на енергооб’єкти та системи теплопостачання України.