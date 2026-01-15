Як планують стабілізувати ситуацію?

Деталі у четвер, 15 січня, розповів перший віцепрем'єр-міністр – міністр енергетики Денис Шмигаль, передає 24 Канал. Завдання штабу – оперативно та ефективно реагувати на поточні виклики, щоб стабілізувати ситуацію з енерго- і теплопостачанням у столиці.

Дивіться також У квартирах майже 0°: жителі Києва діляться фото труб та батарей, розірваних замерзлою водою

На засіданні заслухали актуальну інформацію щодо вжитих заходів від ДСНС, Міністерства внутрішніх справ, представників місцевого самоврядування Київщини та обласного центру.

Окрім того, вже обговорили необхідні кроки для:

швидкого ремонту енергооб'єктів;

формування запасів обладнання;

залучення міжнародної допомоги.

За словами міністра, рухатися в цьому питанні потрібно системно й злагоджено. Шмигаль поставив завдання забезпечити безперервну діяльність штабу в Києві та області.

Окрема увага – посилення захисту енергетичної інфраструктури. Без деталей. Сформовано перелік заходів. Будуть визначені відповідальні за організацію процесу,

– додав він.

Чиновник також подякував ремонтним бригадам, комунальникам та енергетикам, які працюють у надскладних умовах і повертають світло й тепло в українські домівки.

Нагадаємо, за даними Міненерго, ситуація в Києві та області залишається найскладнішою станом на 15 січня. Повернення до прогнозованих графіків відключень світла відбудеться після стабілізації енергосистеми. Відновлювальні роботи тривають цілодобово, незважаючи на складні погодні умови.

