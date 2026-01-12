Жителі столиці публікують у соцмережах фото плачевних наслідків відсутності опалення, передає 24 Канал. Уже кілька днів вони виживають без світла, води та тепла.
Яка ситуація у Києві без опалення?
У деяких багатоповерхівках Києва замерзлою водою розірвало труби та батареї.
Після обстрілу та припинення опалення там не злили воду із загальнобудинкових систем.
Ну що ж. Наш будинок може попрощатись з опаленням. Комунальники не спустили воду, і труби порвало. Ще й враховуючи, що іншим з групи 4.1 дають світло, а у нас досі не було,
– написала киянка у соцмережах.
Розірвані труби та батареї / Фото із соцмереж
За даними синоптиків, 12 січня температура повітря в столиці опуститься до -17, а до 14 січня очікують -20.
Ситуація у квартирах Києва / Фото із соцмереж
Міський голова Києва Віталій Кличко повідомив, що станом на вечір 12 січня без тепла залишаються ще майже 800 будинків у Печерському, Голосіївському та Солом'янському районах.
Ремонтно-відновлювальні роботи тривають цілодобово… Комунальники й енергетики роблять усе можливе й неможливе в цій надзвичайній ситуації, щоб забезпечити мешканців міста необхідними послугами,
– написав Кличко.
Чому Київ залишився без опалення?
Київ залишився без опалення унаслідок пошкоджень інфраструктури міста після останньої масованої атаки, яку Росія здійснила 9 січня. Через дії ворога без теплопостачання були 6 тисяч багатоповерхівок.
Тоді попереджали, що доведеться зливати воду з систем опалення. У коментарі 24 Каналу експертка у сфері ЖКГ Христина Ненно розповіла, що повторний запуск системи можливий лише за плюсової температури. Вона також зауважувала, що ризики промерзання більші в старих панельних будинках, де мережі розташовані ближче до зовнішніх стін.
А прем'єр-міністерка Свириденко 11 січня зазначила, що суттєве покращення ситуації в Києві, можливо, буде аж у четвер, 15 січня.