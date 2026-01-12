Де в Україні найгірша ситуація з опаленням та електрикою?
Про це розповів президент України Володимир Зеленський, пише 24 Канал з посиланням на його вечірнє звернення.
Відновлювальні роботи, електрика, опалення – головні теми. Є громади, де ситуація досі надзвичайно складна.
Зокрема вона така у частині міст і сіл прикордонних областей. У столиці країни – Києві – ще тривають ремонтні роботи після удару, що відбувся 9 січня.
Зверніть увагу! Згідно зі словами українського лідера, наразі головне завдання – відновити енергозабезпечення всіх будинків.
Водночас на Київщині працюють майже 200 ремонтних бригад. Активно допомагають ДСНС України.
Бровари, Васильків, Фастів, Бориспіль – там найскладніше. Багато зроблено, але досі ще значна кількість родин без електрики,
– сказав Зеленський.
Загалом по країні розгорнуті Пункти Незламності в усіх регіонах. До того ж залучені сили Укрзалізниці, Нафтогазу та інших наших державних компаній.
Дніпровщина, Запорізька область, Харківщина, Донеччина – всюди наші енергетики зараз, ремонтні бригади, всі комунальні служби, які дійсно працюють, які дійсно роблять неймовірні і справді героїчні речі,
– повідомив Володимир Зеленський.
Важливо! Погодні умови додають складнощів, через що "так непросто". І саме такою погодою росіяни намагаються зараз скористатись.
Що відомо про ситуацію у Києві?
Нагадаємо, що без опалення тепла в столиці залишається понад одна тисяча будинків. Про це розповів мер міста Віталій Кличко.
Водопостачання, з яким у деяких районах були перебої, повернули всім мешканцям,
– написав Кличко.
Він нагадав, що внаслідок пошкоджень інфраструктури Києва після останньої масованої атаки ворога без теплопостачання були 6 тисяч багатоповерхівок.
Водночас відновлювальні роботи у місті тривають. Зокрема комунальники й енергетики працюють цілодобово.
Але ситуація з енергопостачанням у столиці залишається дуже складною. А від електрики залежить робота й теплопідприємств, і водопостачання,
– зазначив мер столиці.
Очікується, що сильні морози не відступлять. Тому складна ситуація в Києві триватиме.
Зауважте! Комунальники, всі міські служби роблять усе, щоб забезпечити мешканців міста необхідними послугами.
Що відомо щодо ситуації з газом?
- Наразі здійснюється додатковий імпорт природного газу. Таким чином Україна прагне мінімізувати наслідки ударів Росії по газовій інфраструктурі.
- Очікується, що удари не припиняться. Тому плановий імпорт триватиме до кінця сезону.
- Також певний вплив має негода. Є проблема з ожеледдю, падінням дерев, є шквальний вітер.