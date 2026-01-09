Ворог обстрілював Чернігівщину, там є наслідки. Про це журналістам розповів Микола Колісник, заступник Міністра енергетики України, передає 24 Канал.
Які наслідки ворожих обстрілів?
У Міненерго зазначили, що ворог бив вночі по енергетичній інфраструктурі, а також тут заважає негода. Є проблема з ожеледдю, падінням дерев, є шквальний вітер. Частину наслідків вже ліквідували.
Щодо газової інфраструктури, що ворог завдає ударів і по ній. Зараз здійснюється додатковий імпорт природного газу, щоб мінімізувати наслідки ударів. Очікується, що удари не припиняться, тому плановий імпорт триватиме до кінця сезону.
Після удару, ймовірно, "Орешником" на Львівщині були перебої з газопостачанням
В ніч на 9 січня російські війська атакували Львівщину, ймовірно, використавши ракету "Орешник".
Спрацювала автоматична система безпеки газу, що призвело до тимчасового припинення газопостачання для 376 абонентів у селищі Рудно.