Враг обстреливал Черниговскую область, там есть последствия. Об этом журналистам рассказал Николай Колесник, заместитель Министра энергетики Украины, передает 24 Канал.

Какие последствия вражеских обстрелов?

В Минэнерго отметили, что враг бил ночью по энергетической инфраструктуре, а также здесь мешает непогода. Есть проблема с гололедом, падением деревьев, есть шквальный ветер. Часть последствий уже ликвидировали.

По газовой инфраструктуре, что враг наносит удары и по ней. Сейчас осуществляется дополнительный импорт природного газа, чтобы минимизировать последствия ударов. Ожидается, что удары не прекратятся, поэтому плановый импорт продлится до конца сезона.

После удара, вероятно, "Орешником" на Львовщине были перебои с газоснабжением