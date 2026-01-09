Враг обстреливал Черниговскую область, там есть последствия. Об этом журналистам рассказал Николай Колесник, заместитель Министра энергетики Украины, передает 24 Канал.
Какие последствия вражеских обстрелов?
В Минэнерго отметили, что враг бил ночью по энергетической инфраструктуре, а также здесь мешает непогода. Есть проблема с гололедом, падением деревьев, есть шквальный ветер. Часть последствий уже ликвидировали.
По газовой инфраструктуре, что враг наносит удары и по ней. Сейчас осуществляется дополнительный импорт природного газа, чтобы минимизировать последствия ударов. Ожидается, что удары не прекратятся, поэтому плановый импорт продлится до конца сезона.
После удара, вероятно, "Орешником" на Львовщине были перебои с газоснабжением
В ночь на 9 января российские войска атаковали Львовскую область, вероятно, использовав ракету "Арешник".
Сработала автоматическая система безопасности газа, что привело к временному прекращению газоснабжения для 376 абонентов в поселке Рудно.