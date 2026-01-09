Почти 6 тысяч домов в Киеве остались без света. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Виталия Кличко.
Городские службы Киева работают в режиме чрезвычайной ситуации. Коммунальщики вместе с энергетиками работают над тем, чтобы восстановить электро-, тепло- и водоснабжение.
Половина многоквартирных домов столицы – почти 6 тысяч – пока без теплоснабжения из-за повреждения критической инфраструктуры.
Части домов тепло могут вернуть уже сегодня, 9 января, вечером.
Есть в городе проблемы и с водоснабжением. Его сейчас восстановили в Печерском районе и постепенно восстанавливают в районах левого берега города. Для полного восстановления работы системы водоснабжения требуется определенное время.
В то же время вода может отсутствовать на верхних этажах домов, поскольку туда воду подают с помощью отдельных подкачивающих насосов, которые не будут работать без электроэнергии.
В Киеве действует более 1200 пунктов обогрева (несокрушимости).
Обращаюсь к киевлянам, у которых в домах есть тепло и вода: помогайте согражданам – пригласите согреться, приготовить еду или детское питание,
– добавил Кличко.
Какова ситуация с отоплением в Киеве
В Киеве половина многоквартирных домов остались без теплоснабжения.
По словам Кличко, комбинированная атака в ночь на 9 января была самой болезненной для объектов критической инфраструктуры столицы.
В комментарии 24 Каналу эксперт в сфере ЖКХ Кристина Ненно объяснила, что существует риск, что воду из систем отопления придется сливать. Если систему слить и затем наполнить заново, повторный запуск будет стоить ориентировочно 100 – 200 тысяч гривен. В то же время в случае замерзания расходы будут значительно выше.