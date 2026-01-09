Что известно о ситуации в Киеве?
Половина многоквартирных домов столицы, почти 6 тысяч, остались без отопления. Подробнее о восстановительных работах в комментарии 24 Канала рассказала эксперт в сфере ЖКХ Кристина Ненно.
По словам эксперта, сейчас в Киеве работают все службы. Однако более подробная информация о том, сколько уже восстановили и сколько еще придется ждать, появится позже.
Задача стоит в максимально быстрые сроки восстановить все, но как на самом деле будет – это ближе к вечеру... Ситуация не новая, задача перед всеми стоит.
Она также добавила, что все работают по мере возможностей, однако морозы существенно усложняют работу.
К слову, мэр столицы Виталий Кличко рассказал, что коммунальщики запитали от мобильных котельных социальные учреждения, например больницы и роддома. Теперь они вместе с энергетиками работают над тем, чтобы восстановить электро- и теплоснабжение в дома киевлян.
Также обращаюсь к жителям столицы, у кого есть возможность временно выехать за город, где есть альтернативные источники питания и тепла, сделать это,
– подчеркнул чиновник.
Какие последствия обстрела столицы?
По словам Кличко, комбинированная атака в ночь на 9 января была самой болезненной для объектов критической инфраструктуры столицы. Более того, погодные условия в ближайшие дни также будут сложными.
В Киеве уже ввели экстренные отключения света. Горожан призывают экономно потреблять электроэнергию, а школьников переводят на дистанционное обучение.
Известно о 26 пострадавших и 5 погибших. Среди жертв – медик Сергей Смоляк, который приехал оказывать помощь на место обстрела жилого дома.