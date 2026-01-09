Таким образом враг пытается погрузить Украину в локдаун. Исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло отметил 24 Каналу, что россияне пытаются достичь того, чтобы на западе страны был профицит энергии, а на востоке, юго-востоке, юге – дефицит энергии.

Смотрите также Ракета из Капустиного Яра таки ударила по Украине: Воздушные силы назвали ужасные детали атаки

Какая тактика врага по атакам?

Дмитрий Жмайло объяснил, что по темпам производства и модернизации Россия выходит на показатель 190 дронов в сутки. Это касается "Шахедов", обманок "Гербера". Начиная с 2022 года, они в 5 раз увеличили эту составляющую. Кроме того, применение ракетного вооружения уменьшилось примерно с 1645 единиц до 1330 за год, сравнивая 2024 и 2025.

Несмотря на усовершенствования, которые сделали китайские специалисты, технологии, эффективность украинских систем ПВО все равно осталась высокой. Она была адаптивной. Были прилеты, продолжается очень тяжелая зима. Россияне угрожали, что украинцы останутся без света и тепла. Однако нельзя сказать, что света нет вообще, и неделю или месяц невозможно ничего восстановить.

Понимая, что у нас недостаточно систем ПВО, враг концентрируется, выбирает один регион. Все то, что раньше он распылял по всей территории Украины, пытается парализовать инфраструктуру, чтобы увеличить время на восстановление последствий этих атак,

– подчеркнул эксперт.

В частности, это была Одесса, 7 – 8 января – Днепропетровщина. Таким образом враг надеется погрузить отдельные регионы в локдауны. Пуски происходят фактически со всех направлений.

Он больше переносит концентрацию именно на южные регионы, несколько на восточные регионы. Также у него есть глобальная идея, чтобы разрывать наш энергомост по Днепру, чтобы на западе страны был профицит энергии, а на востоке, юго-востоке, юге – дефицит энергии,

– отметил исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества.

Из-за того, что не удалось массированными атаками добиться этого эффекта, Россия теперь концентрируется именно на отдельных регионах. Таким образом захватчики пытаются усилить давление и повлиять на украинцев, чтобы менять их мнение о завершении войны, чтобы было больше призывов, протестов, чтобы люди требовали возвращения света, чтобы росло социальное напряжение.

Россия атаковала Украину ночью 9 января: что известно?