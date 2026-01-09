Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ВВК "Запад".
Что известно об ударе?
Удар пришелся по объектам инфраструктуры во Львове на 23:47.
Цель двигалась со скоростью 13 тысяч километров в час.
Тип ракеты, которой российские агрессоры атаковали город, будет установлен после изучения всех ее элементов,
– сказали военные.
Напомним, что мониторы предполагают, что атака была нанесена баллистикой средней дальности (БРСД) "Орешник".
Другие детали атаки
Предполагают, что Россия могла планировать атаку на Стрыйское газовое месторождение и подземное хранилище во Львовской области.
Власти заявили, что был атакован объект критической инфраструктуры. Жилые дома не пострадали. На месте продолжалась ликвидация пожара.
В то же время в России подтвердили удар "Орешником". Говорят, что это была месть за "атаку на резиденцию" Путина