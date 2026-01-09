Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ВВК "Запад".

Что известно об ударе?

Удар пришелся по объектам инфраструктуры во Львове на 23:47.

Цель двигалась со скоростью 13 тысяч километров в час.

Тип ракеты, которой российские агрессоры атаковали город, будет установлен после изучения всех ее элементов,

– сказали военные.

Напомним, что мониторы предполагают, что атака была нанесена баллистикой средней дальности (БРСД) "Орешник".

Другие детали атаки