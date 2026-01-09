Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на ПВК "Захід".

Що відомо про удар?

Удар припав по об'єктах інфраструктури у Львові на 23:47.

Ціль рухалася зі швидкістю 13 тисяч кілометрів на годину.

Тип ракети, якою російські агресори атакували місто, буде встановлено після вивчення всіх її елементів,

– сказали військові.

Нагадаємо, що монітори припускають, що атака була завдана балістикою середньої дальності (БРСД) "Орешник".

Інші деталі атаки