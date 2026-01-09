Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на ПВК "Захід".
Що відомо про удар?
Удар припав по об'єктах інфраструктури у Львові на 23:47.
Ціль рухалася зі швидкістю 13 тисяч кілометрів на годину.
Тип ракети, якою російські агресори атакували місто, буде встановлено після вивчення всіх її елементів,
– сказали військові.
Нагадаємо, що монітори припускають, що атака була завдана балістикою середньої дальності (БРСД) "Орешник".
Інші деталі атаки
Припускають, що Росія могла планувати атаку на Стрийське газове родовище та підземне сховище у Львівській області.
Влада заявила, що був атакований об'єкт критичної інфраструктури. Житлові будинки не постраждали. На місці тривала ліквідація пожежі.
Водночас у Росії підтвердили удар "Орешником". Кажуть, що це була помста за "атаку на резиденцію" Путіна.