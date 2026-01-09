Проте насправді відомо про удари по цивільних об'єктах. Про це пише 24 Канал з посиланням на пропагандистське росЗМІ ТАСС.

Дивіться також По Україні знову вдарили "Орешником": чи може ракета нести ядерку і яка ППО здатна її збити

Що заявили у Росії про атаку "Орешником"?

Російське міноборони підтвердило удар по Україні в ніч на 9 січня, в тому числі БРСД "Орешник". Росіяни назвали це відповіддю на "атаку Києва на резиденцію Путіна".

РосЗМІ цинічно додало, що армія Росії нібито уразила об'єкти, де ЗСУ виробляють безпілотники. Саме ними, за словами росіян, Україна нібито била по енергетичній інфраструктурі ворога.

Насправді ж відомо про чергові удари Росії по житлових будинках та критичній інфраструктурі, зокрема у Києві та на Київщині.

Які наслідки атаки по Україні?