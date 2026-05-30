Про це повідомляють "Exilenova+" та російське пропагандистське видання "ТАСС".

Які наслідки атаки дронів на Росію?

ЗМІ повідомляють, що Таганрог зазнав масованої атаки безпілотників. За даними російських моніторингових ресурсів, вибухи лунали в різних частинах міста протягом ночі, зокрема в районі затоки і поблизу авіаційного заводу.

Губернатор Ростовської області Юрій Слюсар незадовго після цього підтвердив обстріл регіону і заявив про ліквідацію безпілотників у Таганрозі, а також Матвєєво-Курганському, Чортківському та Неклінівському районах.

Згідно з оприлюдненою інформацією, у селі Греково-Тимофіївка після падіння уламків БпЛА сталося загоряння газової труби в одному з житлових будинків. Також пошкоджень зазнали покрівля і вікна будівлі, поранених немає.

На території порту в Таганрозі внаслідок атаки БпЛА сталося спалах танкера, резервуару з паливом, адміністративної будівлі,

– написав російський чиновник.

За його словами жертв та постраждалих унаслідок цього немає. Наразі уточнюють додаткову інформацію стосовно наслідків атаки, жодних детальних подробиць удару станом на зараз місцева влада не оприлюднює.

До речі, у мережі повідомляли про вибухи в Армавірі Краснодарського краю, де могли атакували нафтобазу "Південна нафтова компанія". У Феодосії, що в окупованому Криму, безпілотники теж могли ударити по нафтобазі.

За даними оперативних служб, на території нафтобази в Армавірі спалахнула пожежа. На місце події, за даними місцевої влади, також уже виїхали пожежні розрахунки, співробітники МНС та правоохоронці. Деталі поки з'ясовують.

Що цьому передувало?

Нагадаємо, напередодні ввечері у Росії вперше за повномасштабну війну ввели повітряну тривогу на території всього Уралу. Таким чином сирени лунали в регіонах, розташованих за понад 2 тисяч кілометрів від України.

Незадовго до цього ракетну небезпеку оголошували в Ростовській, Волгоградській, Воронезькій, Свердловській, Челябінській, Курганській областях, а також у Ханти-Мансійському автономному окрузі, а також Чувашії.