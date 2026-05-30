Об этом сообщают "Exilenova+" и российское пропагандистское издание "ТАСС".

Какие последствия атаки дронов на Россию?

СМИ сообщают, что Таганрог подвергся массированной атаке беспилотников. По данным российских мониторинговых ресурсов, взрывы раздавались в разных частях города в течение ночи, в частности в районе залива и вблизи авиационного завода.

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсар незадолго после этого подтвердил обстрел региона и заявил о ликвидации беспилотников в Таганроге, а также Матвеево-Курганском, Чертковском и Неклиновском районах.

Российская ПВО пытается отразить атаку над Таганрогом: смотрите видео

Согласно обнародованной информации, в селе Греково-Тимофеевка после падения обломков БпЛА произошло возгорание газовой трубы в одном из жилых домов. Также повреждения получили кровля и окна здания, раненых нет.

На территории порта в Таганроге в результате атаки БпЛА произошло возгорание танкера, резервуара с топливом, административного здания,

– написал российский чиновник.

По его словам жертв и пострадавших в результате этого нет. Сейчас уточняют дополнительную информацию о последствиях атаки, никаких подробных подробностей удара по состоянию на сейчас местные власти не обнародуют.

Взрывы в Таганроге: смотрите видео (Обратите внимание! Нецензурная лексика)

Кстати, в сети сообщали о взрывах в Армавире Краснодарского края, где могли атаковали нефтебазу "Южная нефтяная компания". В Феодосии, что в оккупированном Крыму, беспилотники тоже могли ударить по нефтебазе.

По данным оперативных служб, на территории нефтебазы в Армавире вспыхнул пожар. На место происшествия, по данным местных властей, также уже выехали пожарные расчеты, сотрудники МЧС и правоохранители. Детали пока выясняют.

Что этому предшествовало?

Напомним, накануне вечером в России впервые за полномасштабную войну ввели воздушную тревогу на территории всего Урала. Таким образом сирены раздавались в регионах, расположенных за более 2 тысяч километров от Украины.

Незадолго до этого ракетную опасность объявляли в Ростовской, Волгоградской, Воронежской, Свердловской, Челябинской, Курганской областях, а также в Ханты-Мансийском автономном округе, а также Чувашии.