Об этом пишет российское оппозиционное издание ASTRA.

В каких отдаленных регионах России звучали сирены?

Ракетная опасность впервые объявлена на территории всего Уральского федерального округа, сообщает представитель Путина в регионе Артем Жога.

Впервые тревога объявлена в Ямало-Ненецком автономном округе – за 2 000 километров от границы с Украиной. Аэропорты Екатеринбурга, Челябинска и Перми закрыты на прием и выпуск самолетов.

Суммарно тревога объявлена как минимум в 20 регионах России.

Напомним, ранее стало известно, что 29 мая днем днем неожиданно во многих регионах России объявили ракетную опасность. О воздушной тревоге сообщали в Нижегородской, Оренбургской областях, Пермском крае и Татарстане.

Также взрывы раздавались в Чебоксарах, столице Чувашии. На месте образовался столб серого дыма.

Впоследствии СМИ писали, что в Чувашии произошел взрыв возле завода имени Чапаева. Это предприятие производит ракеты.