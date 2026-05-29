Об этом пишет российское оппозиционное издание ASTRA.
В каких отдаленных регионах России звучали сирены?
Ракетная опасность впервые объявлена на территории всего Уральского федерального округа, сообщает представитель Путина в регионе Артем Жога.
Сирены звучали в России 29 мая: смотрите видео
Впервые тревога объявлена в Ямало-Ненецком автономном округе – за 2 000 километров от границы с Украиной. Аэропорты Екатеринбурга, Челябинска и Перми закрыты на прием и выпуск самолетов.
Суммарно тревога объявлена как минимум в 20 регионах России.
Напомним, ранее стало известно, что 29 мая днем днем неожиданно во многих регионах России объявили ракетную опасность. О воздушной тревоге сообщали в Нижегородской, Оренбургской областях, Пермском крае и Татарстане.
Также взрывы раздавались в Чебоксарах, столице Чувашии. На месте образовался столб серого дыма.
Впоследствии СМИ писали, что в Чувашии произошел взрыв возле завода имени Чапаева. Это предприятие производит ракеты.