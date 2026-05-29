Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Какие последствия поражений?

В результате удара на территории Волгоградского НПЗ зафиксировали пожар. По словам военных, там были поражены установки первичной переработки нефти АВТ-1, АВТ-3, АВТ-5 и АВТ-6, а также установки вторичной переработки нефти.

После атаки завод остановил производственные процессы, масштабы нанесенных повреждений уточняются.

Справка. Волгоградский НПЗ входит в структуру нефтяной компании "Лукойл" и является одним из крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий юга России. Мощность переработки составляет около 14 миллионов тонн нефти в год. Предприятие производит бензин, дизельное топливо, авиакеросин и другие нефтепродукты, в частности для обеспечения военной логистики и потребностей российской оккупационной армии.

Также Силы обороны поразили нефтеперекачивающую станцию "Ярославль-3", что в Ярославской области России. На территории станции зафиксировали поражение цели и пожар.

Подтверждается горение двух резервуаров с нефтью 50 000 м3 и 20 000 м3. Масштабы нанесенных повреждений уточняются,

– добавили в Генштабе ВСУ.

Отмечается, что "Ярославль-3" является узловой станцией трубопровода "Сургут-Полоцк", по которому нефть из Сибири и севера России идет в балтийские порты Приморск, Усть-Луга и в Беларусь. Объект также входит в структуру российской государственной компании "Транснефть".

Кроме этого, был поражен вражеский зенитный ракетный комплекс "Тор-М2" в районе Бердянского Запорожской области.

Среди других поражений:

командно-наблюдательный пункт противника в районе населенного пункта Лиман Первый Харьковской области, а также пункты управления БпЛА врага в районах Теткино (Курская область, Комара в Донецкой области и Нестерянки Запорожской области;

склад материально-технических средств противника (Айдар, Луганской области);

районы сосредоточения живой силы противника в районах Новопетровки и Новогригорьевки в Запорожье, Родинского Донецкой области, Клевене (Курская область), Январского в Днепропетровской области и Басовки Сумской области.

Военные отметили, что Силы обороны Украины и в дальнейшем системно принимать меры для ослабления российских оккупантов и принуждения России к прекращению вооруженной агрессии против Украины.