Еще 960 оккупантов и много техники: потери России по состоянию на 29 мая

София Рожик
Потери России
Потери России / Коллаж 24 Канала, фото Getty Images

Армия России продолжает терять свою живую силу и технику на фронте в Украине. За предыдущие сутки украинские защитники ликвидировали еще 960 оккупантов.

Всего с начала полномасштабного вторжения армия страны-террористки уменьшилась уже примерно на 1 361 070 человек. Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Какие потери России?

По данным Генштаба, общие потери оккупационной армии с начала агрессии на Украину в 2022 году составляют:

  • личного состава – около 1 361 070 (+960) человек;
  • танков – 11 958 (+2);
  • боевых бронированных машин – 24 636 (+11);
  • артиллерийских систем – 42 860 (+28);
  • РСЗО – 1 808 (+2);
  • средств ПВО – 1 397 (+0);
  • самолетов – 436 (+0);
  • вертолетов – 353 (+0);
  • БпЛА оперативно-тактического уровня – 316 652 (+1750);
  • наземных робототехнических комплексов – 1 496 (+4);
  • кораблей и катеров – 33 (+0);
  • подводных лодок – 2 (+0);
  • автомобильной техники и автоцистерн – 100 230 (+324);
  • специальной техники – 4 227 (+0);
  • крылатых ракет – 4 687 (+0).

Потери врага / Инфографика Генштаба

Напомним, что СБС ударили по базе российских военных на побережье Азова, когда те прятались в детском лагере. Там оккупанты намеренно обустроили свою базу.

Также Силы обороны били по важным объектам врага в России и на ВОТ. В частности, под прицелом снова оказался город Туапсе. Был зафиксирован пожар и задымление на территории местного НПЗ.

Кроме того, у оккупантов есть трудности и на фронте, ведь украинские дроны ограничивают их способность перебрасывать войска и запасы на передовую.