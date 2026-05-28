Об этом пишут аналитики Института изучения войны в отчете.

Как беспилотная кампания повлияла на успехи врага?

Украина начала значительно усиливать свои удары средней дальности весной 2026 года. Кампания уже достигла заметных оперативных результатов, в частности ухудшение способности врага использовать ключевые российские наземные линии связи, соединяющие Россию с оккупированным Крымом и юг Украины с Донецком.

Силы обороны Украины также достигают тактического преимущества в беспилотниках на некоторых участках передовой.

Атаки активно препятствуют России транспортировать личный состав на передовую, а также поставлять и удерживать позиции там. Это значительно уменьшит количество дополнительных резервистов, которые могли бы добраться до передовой.

Ситуация также влияет на российские миссии по инфильтрации. Так, связанный с Кремлем милблогер признал 26 мая, что украинская разведка беспилотниками и удары на передовой подорвали успех этих миссий.

Украинские войска создали глубокую зону активности беспилотников от средней дальности до линии фронта, и неясно, или дополнительная мобилизация резерва существенно улучшит боевые характеристики российских войск, если российские войска сначала не смогут противодействовать операциям украинских беспилотников,

– отметили в ISW.

Сообщается также, что после нескольких месяцев украинских атак на НПЗ российское правительство рассматривает возможность введения временного ограничения на экспорт российского дизельного топлива и авиационного топлива.

К слову, руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Украины Андрей Коваленко рассказал 24 Каналу, что сейчас есть все признаки того, что Силы обороны в конце концов заставят Россию остановиться на фронте. На это влияют значительные российские потери, проблемы с логистикой и регулярные удары по нефтепромышленности и других отраслях.

Также Украина усиленно работает над тем, чтобы усложнять логистику россиянам. Министр обороны Михаил Федоров сообщил о запуске новой программы "Логистический локдаун", в рамках которой украинские подразделения усиленно атакуют логистические маршруты, склады и командные пункты врага.