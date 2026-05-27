Руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Украины Андрей Коваленко рассказал 24 Каналу, что сейчас есть все признаки того, что Силы обороны в конце концов заставят Россию остановиться на фронте. Это зависит от нескольких факторов.

При каких условиях прекратятся боевые действия?

По словам Коваленко, значительные российские потери, проблемы с логистикой и регулярные удары по нефтепромышленности и других отраслях в конце концов заставят Россию остановиться.

Тогда эта "формула" сложится в пазл, и Россия не сможет вести активные боевые действия. Она будет вынуждена отойти от активной фазы войны на фронте с использованием людей, техники и дронов,

– отметил Коваленко.

Обратите внимание! Президент Владимир Зеленский заявил, что поступает все больше информации о возможной дополнительной мобилизации в России. Речь идет о по меньшей мере десятках тысяч солдат. В России уже участились случаи выдачи так называемых мобилизационных распоряжений.

По его мнению, в таком случае враг все равно продолжит осуществлять террористические акты и диверсии. Это будет продолжаться даже при более-менее "спокойных" условиях на фронте.

Надо готовиться к противостоянию на много лет. Мы можем иметь признаки мирной жизни с ПВО, которая адаптирована к новейшим вызовам. Но признаки противостояния будут сохраняться даже если будет "молчать" фронт,

– отметил Коваленко.

Добавим, Украина усиленно работает над тем, чтобы усложнять логистику россиянам. Министр обороны Михаил Федоров рассказал о запуске новой программы "Логистический локдаун". Украинские подразделения усиленно атакуют логистические маршруты, склады и командные пункты врага. Это влияет на его способность вести штурмовые действия на фронте.